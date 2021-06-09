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Япония подарит Армении 51 машину «Скорой помощи»

Япония подарит Армении 51 машину «Скорой помощи»Исполняющий обязанности главы министерства здравоохранения Армении Анаит Аванесян 8 июня приняла участие в заседании парламента, в ходе которого сообщила, что в течение текущего года Япония подарит Еревану машины «Скорой помощи» в количестве 51. Об этом сообщает пресс-служба парламента Армении.

Аванесян напомнила, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе удары наносились, в том числе и по машинам «Скорой помощи», поэтому возникла необходимость в срочном пополнении автопарка.

«Эти машины должны были завезти в страну еще в начале года, однако помешал коронавирус, процесс затянулся», — пояснила и. о. министра здравоохранения.

Стоит напомнить, что парламент Армении еще в 2020 году ратифицировал соглашение о получении гранта от правительства Японии на сумму 3,8 миллионов долларов. Согласно соглашению «Об экономическом и социальном развитии», на предоставленные средства правительство республики собиралось приобрести крупные полноприводные машины скорой помощи, а также «больницы на колесах».


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