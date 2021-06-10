МИД России ответил на «недружественные» заявления Швеции

В столице России, Москве 9 июня прошли политические консультации первого замминистра иностранных дел РФ Владимира Титова с первым замминистра иностранных дел Швеции Робертом Рюдбергом. Уделено внимание на то, что продолжающиеся недоброжелательные заявления властей Швеции в сторону России не способствуют продвижению двустороннего сотрудничества и атмосфере доверия на Севере Европы, передаёт пресс-служба МИД.

В ходе обсуждения укрепления двустороннего партнёрства, утверждено взаимное намерение двух сторон развивать практическое сотрудничества в торгово-экономической области, в том числе деятельность межправительственного Российско-Шведского Наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству.

Состоялся обмен мнениями по большому кругу мировых вопросов, в том числе обстоятельства на Украине, учитывая председательство Швеции в ОБСЕ, взаимоотношения России с Евросоюзом, ближневосточное регулирование и другие вопросы.

Также, было уделено внимание усилению безопасности и стабильности в регионе Балтийского моря, а также сотрудничеству в региональных системах на Севере Европы и в Арктике с акцентом на руководство Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 года.