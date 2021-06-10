Туркменские шелководы смогли успешно произвести 2100 тон коконов шелкопряда

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов 9 июня организовал видео-совещание с участием вице-премьера, который курирует сельскохозяйственный комплекс, и хякимов велаятов. Главе государства сообщили об успешной сдаче отечественными шелководами более 2100 тонн качественного шелкопряда. С удовлетворением отметив неустанный труд работников комплекса, он поздравил их со своевременным выполнением госзаказа, сообщает госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Сотрудники агрокомплекса и велаятские хякимы искренне выразили благодарность Бердымухамедову за созданные условия для проведения эффективной работы, нацеленной на всестороннее развитие шелководства и дальнейшего увеличения объёма шелковичных коконов.

Кроме того, руководитель страны дал поручение ответственным лицам создать необходимые условия для хранения заготовленных коконов и производства наилучшего шёлкового товара на соответствующих перерабатывающих заводах. Также он поручил своевременно платить шелководам их заработную плату и акцентировать внимание на посадке саженцев тутовника на всей территории страны.