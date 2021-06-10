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Душанбе и Ташкент подписали соглашения на $730 млн

  • 10.06.2021, 08:32,
  • В Мире + Европа
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Душанбе и Ташкент подписали соглашения на $730 млнВ городе Бохтаре 9 июня при поддержке правительства Таджикистана и Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана был организован первый таджикско-узбекский региональный инвестфорум. В рамках мероприятия были подписаны крупные соглашения, сообщает пресс-служба узбекского госведомства.

Общая сумма подписанных документов достигла около 730 млн долларов. Сюда вошли соглашения, касающиеся запуска ряда совместных предприятий. Часть данных хозсубъектов будет заниматься выпуском автомобилей, трансформаторов и бытовой техники. Другие документы ориентированы на создание садов и теплиц, предприятий по выращиванию и переработке овощей.

В общей сложности в инвестиционном форуме приняли участие около 300 предпринимателей. На полях мероприятия прошли встречи в формате B2B и B2G. Соглашение о сотрудничестве было подписано между агентством по экспорту Таджикистана и аналогичным ведомством Узбекистана.

Замглавы кабмина РТ Давлатали Саид заявил, что для поддержки наиболее перспективных совместных проектов будет создан межреспубликанский фонд с уставным капиталом в 50 млн долларов.


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