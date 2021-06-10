Между Узбекистаном и Катаром появится воздушный авиамаршрут

Руководитель МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов 9 июня принял у себя прибывшего в страну с официальным визитом главу внешнеполитического ведомства Катара Шейха Мухаммада бин Абдулрахмана бин Джасема Аль Тани. Была достигнута договорённость об открытии воздушных двусторонних путей. В связи с этим, подписан договор «О воздушном сообщении», в соответствии с которым откроятся прямые авиарейсы по маршруту «Доха-Ташкент-Доха». Об этом Sng.today сообщили в пресс-службе министерства.

Основной акцент был сделан на обсуждении актуальных вопросов текущего положения, перспектив и дальнейших способах расширения билатерального сотрудничества в таких сферах, как политика, торговля, экономика, инвестиции, транспорт и другие. Кроме того, рассмотрено совместное взаимовыгодное партнёрства в рамках различных международных предприятий.

Отмечено, что обе стороны готовы продолжать совместные усилия и попытки по обеспечению мира и спокойствия в Исламской Республике Афганистан, восстановлению его социально-экономической инфраструктуры.

В заключение своей встречи чиновники рассмотрели принятие участия катарских политиков в Международной конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», запланированной на проведение 15-16 июля этого года в столице Узбекистана.