В Белоруссии будет откорректирован Гражданский кодекс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 июня инициировал совещание, на котором были рассмотрены вопросы правового регулирования. Самым главным аспектом обсуждения стала детальная корректировка Гражданского кодекса. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

Говоря об этом правовом своде, президент отметил, что «по сути это экономическая конституция страны — правовая основа всех хозяйственных отношений». Глава государства уточнил, что находящийся в пользовании кодекс не подвергался системному пересмотру со дня его принятия.

Было отмечено, что работа над проектом протекала с привлечением всех представителей общества на протяжении длительного времени. Итогом этой масштабной деятельности стал объёмный перечень поправок, коснувшийся многих областей вместе с трудовой и банковско-финансовой сферами.

Самый обширный блок изменений затронул хозяйственную деятельность и простых граждан. По пояснениям Лукашенко, с учётом реальной жизни это новые для правового поля государства институты, но уже прошедшие апробацию в других странах. В связи с этим, президент выразил желание убедиться в том, что новые векторы развития гражданского законодательства соответствуют политике государства и отвечают настоящим и будущим потребностям страны, общества бизнеса и граждан.