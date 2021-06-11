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Фонд развития Абу-Даби выделит $100 млн на проекты в Туркменистане

  • 11.06.2021, 11:31,
  • В Мире + Европа
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Фонд развития Абу-Даби выделит $100 млн на проекты в ТуркменистанеПредседатель «Туркменвнешэкономбанка» Рахимберди Джепбаров и гендиректор Фонда развития Абу-Даби (ADFD) Мохаммед Саиф Аль Суваиди подписали два соглашения на сумму 367 млн дирхамов (около 100 млн долларов). Это было сделано в ходе визита туркменской делегации в ОАЭ. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба МИД Туркменистана.

В рамках одного из соглашений соответствующий фонд направит 275 млн дирхамов или 75 млн долларов на возведение аэропорта в Джебеле — посёлке городского типа в Балканском велаяте (области). Соответствующий проект включает строительство пассажирского терминала с пропускной способностью 100 человек в час.

Второе соглашение подразумевает финансирование сооружения гибридной электростанции с установленной мощностью 10 МВт. Данное предприятие будет снабжать электрической энергией жителей Алтын Асыра.

Делегация Туркменистана прибыла в ОАЭ в рамках распоряжения президента Гурбангулы Бердымухамедова. Группу представителей центральноазиатского государства возглавил вице-премьер Сердар Бердымухамедов.

Напомним, что в феврале этого года Ашхабад и Абу-Даби заключили соглашения по инвестициям на 393 млн долларов.


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