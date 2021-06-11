В Таджикистане открылась первая в ЦА лаборатория искусственного интеллекта

В Душанбе 8 июня состоялась торжественная церемония открытия первой в Центральной Азии лаборатории по изучению искусственного интеллекта TajRupt. Основная цель учреждения — заинтересовать молодёжь и предоставить ей возможности в соответствующей области, сообщает пресс-служба минпрома.

Лабораторию основал молодой таджикистанец Азизджон Азими. Он является выпускником магистерских программ Стэнфордской высшей школы бизнеса и Гарвардской школы Кеннеди. На данный момент ему 23 года.

Учреждение в первую очередь ориентировано на обучение молодых граждан республики в области ИИ. Программа состоит из 10-недельного обучения. Три раза в неделю будут проводиться 75-минутные интерактивные уроки по различным дисциплинам.

Сюда входят такие направления, как международные отношения, госполитика, философия, глобализация, рынки, средства массовой информации, а также современные технологии и гендерное равенство.

Лаборатория была открыта при поддержке Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан и частичной помощи правительства страны.