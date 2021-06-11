Армен Саркисян и бизнесмены из ОАЭ обсудили инвестпрограммы в Армении



Масдар" приступает к реализации первой инвестиционной программы в сфере возобновляемой энергии Армении. Договоренность о реализации компанией "Масдар" инвестиционных программ в Армении была достигнута в ходе официального визита Саркисяна в ОАЭ.



Так, при участии Саркисяна в Абу-Даби между Фондом государственных интересов Армении (ANIF) и компанией "Масдар" было подписано соглашение об осуществлении проектов в сфере возобновляемой энергии в нашей республике.



"Мы ждем также инвестиции и новые программы партнерства в таких сферах, как технологии, сельское хозяйство, логистика и т.д. У наших стран есть большой потенциал для сотрудничества", - сказал президент Армении.



В свою очередь представители компании "Масдар" и участвовавший во встрече исполнительный директор ANIF Давид Папазян представили президенту данные об объеме нового проекта, ходе его реализации и ожидающихся результатах.



