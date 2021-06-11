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Что ждёт Россию на старте ЕВРО?

  • 11.06.2021, 13:21,
  • Спорт
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

12 июня в День России наша национальная сборная по футболу примет старт на чемпионате Европы. Соперником россиян станет команда Бельгии.



Станислав Черчесов. Футбол. Сборная России
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Целый год мы прибывали в ожидании старта ЕВРО-2020. Ограничительные меры, связанные с объявленной повсеместно пандемией COVID-19, внесли коррективы в сроки проведения чемпионата Европы по футболу, который должен был пройти ещё в прошлом году. Условия позволили принять этот турнир 11 городам из 11 стран Европы. Стоит заметить, что первоначально УЕФА планировал провести ЕВРО-2020 в 12 странах. Однако из-за того, что власти Дублина и Бильбао не смогли гарантировать присутствие зрителей на трибунах, эти города было решено исключить из городов-организаторов турнира. В итоге матчи, которые должны были пройти в столице Ирландии, перенесли в Санкт-Петербург. А Севилья стала местом проведения игр, которые были намечены в другом испанском городе — Бильбао.





Таким образом, в городе на Неве теперь пройдет не три, а шесть матчей группового этапа чемпионата Европы по футболу.





Артём Дзюба. Футбол. Сборная России
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Первым поединком в Санкт-Петербурге станет встреча национальных сборных Бельгии и России, которая начнётся 12 июня в День России в 22:00 по московскому времени.





Подопечные Станислава Черчесова, по мнению большинства специалистов, в игре с бельгийцами могут рассчитывать максимум на ничью. И то, учитывая уровень соперничающих команд, такой исход маловероятен.
Да, сборная Бельгии сейчас готова не так, как это было на чемпионате мира в Москве в 2018 году. Кевин Де Брюйне ещё не оправился от травм лица, Эден Азар далёк от лучшей формы, хорошо известный питерским болельщикам Аксель Витсель хоть и включён в заявку команды на ЕВРО-2020, но его восстановление после тяжёлой травмы ахиллова сухожилия, прямо скажем, затянулось. Защитная линии бельгийцев в этом сезоне надёжностью не отличается. Конечно, в составе сборной есть великолепный Ромелу Лукаку, ставший чемпионом в Италии в составе «Интера», но без поддержки Азара и Де Брюйне его усилий может быть недостаточно для взламывания обороны российской команды, которой, по всей видимости, придётся в игре с бельгийцами действовать «вторым номером». Однозначно, ввязываться с таким соперником в остроатакующую игру, это заведомо обрекать себя на поражение. Какими бы не были проблемы в сборной Бельгии, российской сборной остаётся, прежде всего, надеяться на строгую игру в обороне и поиск своих шансов в контратаках.





Эден Азар. Сборная Бельгии. Футбол.
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Что же до нашей команды, то из-за положительного теста на коронавирус расположение сборной России был вынужден покинуть Андрей Мостовой. Вместо него в сборную вызван защитник Роман Евгеньев. Травмированный на разминке перед товарищеским матчем с командой Болгарии защитник Фёдор Кудряшов  занимается по индивидуальной программе. Его стоит ждать только к третьему матчу группового этапа против Дании, который намечен на 21 июня в Копенгагене. Заменит ли Кудряшова в центре обороны, как и в матче с Болгарией, Дмитрий Баринов, известно только тренерскому штабу нашей команды во главе со Станиславом Черчесовым. С болгарами Баринову на этой позиции пришлось непросто, а с бельгийцами будет ещё тяжелее. Что касается других позиций на поле, то, учитывая консерватизм главного тренера сборной России, каких-то сюрпризов ожидать не приходится. Ставка будет сделана на проверенных бойцов во главе с Артёмом Дзюбой, задачей которого будет цепляться за мяч, а дальше с помощью партнёров по команде пытаться расшатать возрастную оборону бельгийцев. Плюс многое будет зависеть от того, как наша команда сможет распорядиться мячом на стандартных положениях.





Перед матчем с Россией сборную Бельгии большинство специалистов записало в тройку фаворитов всего турнира, но каковы бы не были стартовые расклады, у нашей команды есть шансы воспрепятствовать подопечным Роберта Мартинеса начать ЕВРО-2020 с победы.





Текст: Наталья Бухарева.


Фото: Олег Бухарев.


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