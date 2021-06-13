﻿ 1 млрд будет вложено в строительство солнечных и ветряных электростанций.


 
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1 млрд $ будет вложено в строительство солнечных и ветряных электростанций.

 
1 млрд $ будет вложено в строительство солнечных и ветряных электростанций.

К 2030 году ожидается инвестирование около 600 миллионов долларов в производство солнечной энергии. Планируется построить солнечные фотоэлектрические станции мощностью 1000 мегаватт. По словам директора Фонда возобновляемой энергии и энергосбережения Армении, они будут производить до 15% от общего количества электроэнергии. По словам Карена Асатряна, они также будут развивать ветроэнергетику, в ближайшие 20 лет они планируют построить ветряные станции мощностью до 500 мегаватт.

  Источник:FMG NEWS
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