1 млрд $ будет вложено в строительство солнечных и ветряных электростанций.



К 2030 году ожидается инвестирование около 600 миллионов долларов в производство солнечной энергии. Планируется построить солнечные фотоэлектрические станции мощностью 1000 мегаватт. По словам директора Фонда возобновляемой энергии и энергосбережения Армении, они будут производить до 15% от общего количества электроэнергии. По словам Карена Асатряна, они также будут развивать ветроэнергетику, в ближайшие 20 лет они планируют построить ветряные станции мощностью до 500 мегаватт.