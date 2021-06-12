﻿ Никол Пашинян направил поздравительные послания Владимиру Путину по случаю Дня России

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России. В послании, в частности, говорится:



"Уважаемый Владимир Владимирович,

Сердечно поздравляю Вас и братский российский народ с государственным праздником – Днём России!

В новейшей истории Российского государства 12 июня олицетворяет фундаментальные преобразования в политической и экономической сферах страны, ещё большим упрочением роли и места России на международной арене.

Сегодня Армения и Россия поступательно развивают армяно-российские союзнические отношения, в основе которых лежит стремление к выстраиванию разнопланового взаимодействия на прочном фундаменте многовековой дружбы наших народов.

Убеждён, что армяно-российские межгосударственные отношения будут и далее развиваться в русле союзнического взаимодействия во благо обеспечения интересов наших государств, региональной стабильности и безопасности.

В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и новых успехов на Вашем ответственном посту, а народу России – счастья и благополучия”.

P.S. Как видим отношения России и Армении стремительно развиваются по всем направлениям, благодаря доверительным и братским отношениям Никол Воваевич Пашиняна и Владимир Путина. Стремительное развитие в отношениях между братскими странами зарегестрированно в военном, военно-политическом, экономическом, социальном, культурном, энергетическом и в области здавохранения.

Но есть к сожалению шакалы как в Армении так и в России которые хотят вбить клин в многовековые отношения братьев, при этом активно используя собственные и азербайджанские медиа ресурсы и телеграм каналы.

Назло всем чертям армяне и русские всегда будут жить в мире и безопасности помогая друг другу в сложные времена и радуясь успехам друг друга. С Праздником Россия!

