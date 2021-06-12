﻿ Никол Пашинян направил поздравительные послания Владимиру Путину по случаю Дня России

Исполняющий обязанности премьер-министра
Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру
Путину по случаю Дня России. В послании, в частности, говорится:
"Уважаемый Владимир Владимирович,
Сердечно поздравляю Вас и братский российский народ с государственным праздником – Днём России!
В новейшей истории Российского
государства 12 июня олицетворяет фундаментальные преобразования в
политической и экономической сферах страны, ещё большим упрочением роли и
места России на международной арене.
Сегодня Армения и Россия
поступательно развивают армяно-российские союзнические отношения, в
основе которых лежит стремление к выстраиванию разнопланового
взаимодействия на прочном фундаменте многовековой дружбы наших народов.
Убеждён, что армяно-российские
межгосударственные отношения будут и далее развиваться в русле
союзнического взаимодействия во благо обеспечения интересов наших
государств, региональной стабильности и безопасности.
В этот праздничный день желаю
Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и новых успехов
на Вашем ответственном посту, а народу России – счастья и благополучия”.
P.S. Как видим отношения России и Армении стремительно развиваются по всем направлениям, благодаря доверительным и братским отношениям Никол Воваевич Пашиняна и Владимир Путина. Стремительное развитие в отношениях между братскими странами зарегестрированно в военном, военно-политическом, экономическом, социальном, культурном, энергетическом и в области здавохранения.
Но есть к сожалению шакалы как в Армении так и в России которые хотят вбить клин в многовековые отношения братьев, при этом активно используя собственные и азербайджанские медиа ресурсы и телеграм каналы.
Назло всем чертям армяне и русские всегда будут жить в мире и безопасности помогая друг другу в сложные времена и радуясь успехам друг друга. С Праздником Россия!