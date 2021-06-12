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Никол Пашинян поздравил Михаила Мишустина по случаю Дня России

 желаю Вам, уважаемый Михаил Владимирович, доброго здоровья, счастья и новых успехов в Вашей государственной деятельности, а всем россиянам – мира и процветания
Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян направил поздравительное послание председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по случаю Дня России. В послании, в частности, говорится:

"Уважаемый Михаил Владимирович,
От всей души поздравляю Вас и весь российский народ с Днем России!
В истории многовековой Российской государственности этот праздник знаменует системные преобразования в политической и в социально-экономической сферах страны, последовательную работу по упрочению роли России на международной арене.
Армяно-российское союзничество, в основе которого лежат многовековые отношения дружбы и братства народов наших стран, неизменно проявляется как на двустороннем уровне, так и в рамках международных, региональных и интеграционных объединений.
Убеждён, что совместные усилия и далее будут ориентированы на наращивание всего комплекса межгосударственных отношений, содействуя развитию наших стран, обеспечению региональной стабильности и безопасности.
В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Михаил Владимирович, доброго здоровья, счастья и новых успехов в Вашей государственной деятельности, а всем россиянам – мира и процветания”.
 
P.S. Как видим отношения России и Армении стремительно развиваются по всем направлениям, благодаря доверительным и братским отношениям Никол Воваевич Пашиняна и Владимир Путина. Стремительное развитие в отношениях между братскими странами зарегестрированно в военном, военно-политическом, экономическом, социальном, культурном, энергетическом и в области здавохранения.
Но есть к сожалению шакалы как в Армении так и в России которые хотят вбить клин в многовековые отношения братьев, при этом активно используя собственные и азербайджанские медиа ресурсы и телеграм каналы.
Назло всем чертям армяне и русские всегда будут жить в мире и безопасности помогая друг другу в сложные времена и радуясь успехам друг друга. С Праздником Россия!
 

  Источник:FMG NEWS
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