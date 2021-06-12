﻿ Никол Пашинян поздравил Михаила Мишустина по случаю Дня России

Исполняющий обязанности премьер-министра
Никол Пашинян направил поздравительное послание председателю
правительства РФ Михаилу Мишустину по случаю Дня России. В послании, в
частности, говорится:
"Уважаемый Михаил Владимирович,
От всей души поздравляю Вас и весь российский народ с Днем России!
В истории многовековой
Российской государственности этот праздник знаменует системные
преобразования в политической и в социально-экономической сферах страны,
последовательную работу по упрочению роли России на международной
арене.
Армяно-российское союзничество, в
основе которого лежат многовековые отношения дружбы и братства народов
наших стран, неизменно проявляется как на двустороннем уровне, так и в
рамках международных, региональных и интеграционных объединений.
Убеждён, что совместные усилия и
далее будут ориентированы на наращивание всего комплекса
межгосударственных отношений, содействуя развитию наших стран,
обеспечению региональной стабильности и безопасности.
В этот праздничный день желаю
Вам, уважаемый Михаил Владимирович, доброго здоровья, счастья и новых
успехов в Вашей государственной деятельности, а всем россиянам – мира и
процветания”.
P.S. Как видим отношения России и Армении стремительно развиваются
по всем направлениям, благодаря доверительным и братским отношениям
Никол Воваевич Пашиняна и Владимир Путина. Стремительное развитие в
отношениях между братскими странами зарегестрированно в военном,
военно-политическом, экономическом, социальном, культурном,
энергетическом и в области здавохранения.
Но есть к сожалению
шакалы как в Армении так и в России которые хотят вбить клин в
многовековые отношения братьев, при этом активно используя собственные и
азербайджанские медиа ресурсы и телеграм каналы.
Назло всем
чертям армяне и русские всегда будут жить в мире и безопасности помогая
друг другу в сложные времена и радуясь успехам друг друга. С Праздником
Россия!