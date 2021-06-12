﻿ Никол Пашинян поздравил Михаила Мишустина по случаю Дня России

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян направил поздравительное послание председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по случаю Дня России. В послании, в частности, говорится:



"Уважаемый Михаил Владимирович,

От всей души поздравляю Вас и весь российский народ с Днем России!

В истории многовековой Российской государственности этот праздник знаменует системные преобразования в политической и в социально-экономической сферах страны, последовательную работу по упрочению роли России на международной арене.

Армяно-российское союзничество, в основе которого лежат многовековые отношения дружбы и братства народов наших стран, неизменно проявляется как на двустороннем уровне, так и в рамках международных, региональных и интеграционных объединений.

Убеждён, что совместные усилия и далее будут ориентированы на наращивание всего комплекса межгосударственных отношений, содействуя развитию наших стран, обеспечению региональной стабильности и безопасности.

В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Михаил Владимирович, доброго здоровья, счастья и новых успехов в Вашей государственной деятельности, а всем россиянам – мира и процветания”.

P.S. Как видим отношения России и Армении стремительно развиваются по всем направлениям, благодаря доверительным и братским отношениям Никол Воваевич Пашиняна и Владимир Путина. Стремительное развитие в отношениях между братскими странами зарегестрированно в военном, военно-политическом, экономическом, социальном, культурном, энергетическом и в области здавохранения.

Но есть к сожалению шакалы как в Армении так и в России которые хотят вбить клин в многовековые отношения братьев, при этом активно используя собственные и азербайджанские медиа ресурсы и телеграм каналы.

Назло всем чертям армяне и русские всегда будут жить в мире и безопасности помогая друг другу в сложные времена и радуясь успехам друг друга.