Сердар Акиниязов: Древний Туркменистан по праву считается одной из колыбелей великих цивилизаций

Древние земли Туркменистана по праву могут называться одной из колыбелей живших некогда великих наций. Ведь на территории страны за всю историю человечества жили и творили великие, известные туркменские сыны, верные своему ремеслу и Родине. В их честь и во славу их ценнейших работ в государстве с 12 июня 2008 года среди народа широко празднуется День науки. В связи с его празднованием, художественный публицист Сердар Акиниязов рассказал редакции CentralAsia.news об этапах развития науки в Туркменистане.

Акиниязов подчеркнул, что рассвет туркменской науки начался со времён правительства сельджукской империи, когда сложилась и оформилась целая плеяда выдающихся учёных-мыслителей, врачей, музыкантов, поэтов, политиков и других деятелей. В те времена самым развитым городом во всей Центральной Азии считался Мерв, который достиг пика своего интеллектуального расцвета в XI-XII веках. Там жили и создавали свои чудесные творческие и научные работы Абдаллах ал-Мервази, Омар Хайям, Исмаил Джурджани, Абу Саид ас-Самани, Бахаведдин ал-Хараки, Абдуррахман ал – Хазини и другие. Их бесценные творения сохранились до наших дней.

– В библиотеках Мерва находились уникальные рукописи, трактаты и сочинения по главным вопросам естествознания, социологии, философии, этики, поэтики, политики, законоведения и другим предметам. Там надёжным образом хранились научные трактаты ал – Фараби «Комментарии к Аристотелю», ал – Бируни «Индия», Авиценны «Канон», Аристотеля «Метафизика» и большинства других выдающихся учёных и философов древнего Востока, античного и средневекового мира, – сообщил публицист.

Кроме того, гость редакции также рассказал о столице древнего Хорезма – Ургенч (Куняургенч), где жил великий научный деятель Мухаммед ал-Хорезми. Его самой известной работой является «Книга о восстановлении и противопостановлении», которая впоследствии дала имя науке алгебре. Также он упомянул о гениальном враче Абу Али ибн Сина, который тоже написал свои известные «Книгу исцеления» – труд, дающий обширные сведения по логике, математике, физике, астрономии, психологии и «Канон врачебной науки» - свода человеческий познаний в области медицины в Ургенче.

В завершение своего интервью Акиниязов выразил надежду на то, что талантливые отечественные учёные современности станут такой же интеллектуальной гордостью государства, как и их великие предки.