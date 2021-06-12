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В Казахстане аккредитованы главы дипмиссий четырёх государств

  • 12.06.2021, 12:08,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Казахстане аккредитованы главы дипмиссий четырёх государствГлава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 июня принял вновь прибывших послов. Президент поздравил дипломатов с началом их официальной работы в республике, которая совпала с предстоящим 30-летним юбилеем Независимости страны. Об этом сообщил информационный портал Токаева.

Соответствующие документы от имени руководителей своих стран Касым-Жомарту Токаеву вручили посол Японии Джун Ямада, посол Индии Шубдаршини Трипати, посол Камбоджи Ким Хенг Миэ и посол Шри-Ланки Мигахаланде Дураге Ламаванса.

Выступая на церемонии, казахстанский политик отметил, что на протяжении трёх десятков лет Казахстан следует курсом сбалансированной внешней политики, которая базируется на многосторонности и принципах международного права. География республики, обусловленная месторасположением между Востоком и Западом, играет жизненно значимую и стратегическую роль в Евразийских делах, подчеркнул президент.

Руководитель республики рассказал зарубежным дипломатам о приоритетах внешнеполитического курса. В рассказе главы государства были отражены экономические и инвестиционные возможности Казахстана, деятельность, ориентированная на обеспечение безопасности и стабильности в Центральной Азии и подходы страны в борьбе с пандемией и глобальным изменением климата.

В эндшпиле аудиенции Касым-Жомарт Токаев адресовал дипломатам пожелания успешной работы и теплые приветствия лидерам их стран.


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