В Казахстане аккредитованы главы дипмиссий четырёх государств

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 июня принял вновь прибывших послов. Президент поздравил дипломатов с началом их официальной работы в республике, которая совпала с предстоящим 30-летним юбилеем Независимости страны. Об этом сообщил информационный портал Токаева.

Соответствующие документы от имени руководителей своих стран Касым-Жомарту Токаеву вручили посол Японии Джун Ямада, посол Индии Шубдаршини Трипати, посол Камбоджи Ким Хенг Миэ и посол Шри-Ланки Мигахаланде Дураге Ламаванса.

Выступая на церемонии, казахстанский политик отметил, что на протяжении трёх десятков лет Казахстан следует курсом сбалансированной внешней политики, которая базируется на многосторонности и принципах международного права. География республики, обусловленная месторасположением между Востоком и Западом, играет жизненно значимую и стратегическую роль в Евразийских делах, подчеркнул президент.

Руководитель республики рассказал зарубежным дипломатам о приоритетах внешнеполитического курса. В рассказе главы государства были отражены экономические и инвестиционные возможности Казахстана, деятельность, ориентированная на обеспечение безопасности и стабильности в Центральной Азии и подходы страны в борьбе с пандемией и глобальным изменением климата.

В эндшпиле аудиенции Касым-Жомарт Токаев адресовал дипломатам пожелания успешной работы и теплые приветствия лидерам их стран.