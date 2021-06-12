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«Туркменгаз» полностью выплатил долг перед Китайским банком развития

  • 12.06.2021, 12:07,
  • В Мире + Европа
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«Туркменгаз» полностью выплатил долг перед Китайским банком развитияЗаместитель премьер-министра Туркменистана, которые курирует топливно-энергетический комплекс, Шахым Абдрахманов 11 июня заявил, что госконцерн «Туркменгаз» полностью погасил кредит, взятый у Китайского банка развития. Заявление было сделано в рамках заседания кабмина, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Отчёт был предоставлен лидеру страны Гурбангулы Бердымухамедову. Вице-премьер отметил, что соответствующие средства были ориентированы на расширение потенциала экспорта туркменского газа на мировые рынки, прокладку газопровода Туркменистан-Китай, освоение газового месторождения «Галкыныш».

По словам чиновника, филиал Госбанка развития КНР в Синьцзяне 8 июня направил в Ашхабад официальное извещение о полном погашении заёмных денежных средств.

Председатель Союза экономистов Туркменистана, член координационного совета Международного союза экономистов Юрий Аронский 19 апреля отметил, что власти центральноазиатской страны обладают дальновидностью и грамотно распоряжаются денежными ресурсами.

По его словам, страна фокусируется на широком накоплении в составе ВВП. он подчеркнул, что деньги идут на строительство новых предприятий в рамках перехода от ресурсной к промышленно-ресурсной экономике.


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