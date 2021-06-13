Россияне выбрали Армению | Добро Пожаловать в Армению!

Армения безоговорочно лидирует среди популярнейших направлений для отдыха россиян в июне



Армения с огромным отрывом лидирует в списке 10-ти самых популярных международных направлений для отдыха россиян в июне.



О том, куда туристы чаще всего бронировали зарубежные поездки в первый месяц лета, сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию lenta.ru.



Согласно предоставленным данным, в Армении в июне отпуск проведут 31,2% респондентов. Уточняется, что это направление также было на вершине рейтинга и в 2019 году.



Кроме того, клиенты сервиса часто покупали билеты в Киргизию (12,7%), Узбекистан (8,4%), Азербайджан (7,1%) и Молдавию (5,4%). Несмотря на прекратившееся авиасообщение, шестой в списке стала Турция (3,9%).



Также в топ стран для поездок в июне вошли Кипр (3%), Греция (2%) и Мальдивские острова (1,9%), а замкнул список самых популярных зарубежных направлений ОАЭ (1,6%).