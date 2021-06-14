Установлены задачи по комплексному усилению Андижанской области

Глава министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков 13 июня вместе с рабочей группой выехал в Андижанскую область для осуществления работы по стимулированию комплексного социально-экономического усиления региона. Рассмотрен ход реализации регионального инвестиционного проекта области на 2021-2022 годы, в рамках которого выполняются 553 проекта суммой 19,2 трлн сумов, сообщает пресс-центр министерства.

Были обсуждены основные задачи по выявлению и введению «точек роста» в разрезе городов, районов и махаллей данной области. Особое внимание уделено на улучшение промышленности и объёмов производства товара с высокой добавленной стоимостью, требуемой на внутреннем и внешнем рынках.

Созданы приоритеты в адресной работе на уровне махаллей; наращивание бизнеса, развитие занятости местного населения, улучшение качества жизни жителей за счёт усиления социальной и коммунальной платформы. Для оказания практической поддержки в нахождении и решении имеющихся проблематик за всеми 882 махаллями Андижанской области были зафиксированы руководители министерств, ведомств, коммерческих банков.

Даны распоряжения сосредоточить силы на создании крупных инвестпроектов, направленных на разработку системообразующих промышленных производств во всех районах и городах области.