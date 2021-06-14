Туркменистан совместно с Японией поможет Афганистану наладить мир в стране

Замминистра внешнеполитического ведомства страны Вепа Хаджиев провёл онлайн-переговоры со спецпредставителем Японии по Афганистану и Пакистану, послом Катсухико Такахаши. Стороны рассмотрели пути совместного содействия Афганистану по обеспечению мира и стабильности в государстве. Посол отметил, что Япония намерена выделить ИРА несколько миллионов долларов на следующие 4 года в качестве финансовой помощи, в целях дальнейшего развития страны и гуманитарных нужд, сообщает пресс-служба МИД.

Политики акцентировали внимание на том, что текущее положение в Афганистане является актуальной обсуждаемой темой мировой общественности и прямо связано с качеством безопасности и устойчивого состояния на региональном и международном уровне.

Замглавы МИД заявил, что руководство туркменского государства до сих пор придерживается того мнения, что установление мира и спокойствия в ИРА осуществится лишь при ведении политико-дипломатических переговоров, при помощи вовлечения республики в ключевые экономические процессы мира и гуманитарное способствование.

Такахаши подчеркнул, что японские власти всесторонне поддерживают позицию Туркменистана в данном контексте и дают высокую оценку энергетическим и транспортным проектам, которые реализуются в Афганистане при поддержке туркменских партнёров. Кроме того, он выразил надежду на дальнейшее взаимодействие в обеспечении мирной и спокойной жизни в ИРА.