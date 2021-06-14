В Кыргызстане рост заболеваемости коронавирусом вызывает серьёзные опасения

Премьер-министр Республики Киргизия Улукбек Марипов 14 июня провёл совещание, в ходе которого была обсуждена эпидемиологическая ситуация в стране, складывающаяся неблагоприятным образом. Марипов отметил, что текущая ситуация с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией вызывает серьёзные опасения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

В связи со складывающейся обстановкой, глава правительства отметил важность усиленной работы соответствующих государственных и местных органов власти.

Соответствующим структурам было поручено усилить работу по сдерживанию и стабилизации эпидемиологической ситуации в городах Бишкек, Ош и Чуйской области.

Вместе с тем, минздрав должен под особым контролем держать вопрос оказания необходимой медико-санитарной помощи населению, контролировать наличие достаточного количества основных и резервных коек в стационарных учреждениях для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, а также наличие лекарств.

Также Марипов поручил ускорить работу по доставке вакцин от эпидемии коронавируса в Кыргызстан.