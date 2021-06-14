Запланирован визит молдавского президента в Италию на 18-20 июня

Администрация лидера Молдавии 14 июня в рамках публикационного сообщения проинформировала о том, что президент Майя Санду 18–20 июня планирует посетить Республику Италия в рамках официального визита. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

Согласно представленной информации, в Риме Санду встретится со своим итальянским коллегой Серджио Маттареллой. В повестке дня визита — двусторонние экономические связи, положение граждан Молдовы, которые работают и проживают в этой стране.

Вместе с тем, президенты двух стран обсудят соглашение между Молдовой и Италией о взаимном признании дипломов об образовании и документов, касающихся социального обеспечения.

Президент Молдовы также встретится с руководством итальянского парламента и мэром Рима.

Планируется, что во время пребывания в итальянской столице глава молдавского государства проведет встречи с гражданами Молдовы, находящимися в Италии.

Учитывая представленные данные, Италия является республикой, с самой большой общиной молдаван в Европе.