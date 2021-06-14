Учёный из Туркменистана рассказал о пользе использования промышленного газа

Информационный портал CentralAsia.news 14 июня представил комментарий научного эксперта редакции, известного туркменского учёного, доктора технических наук Аллаберды Ильясова о потенциале Туркменистана в производстве промышленного газа, а также об экономической эффективности его использования в различных сферах.

Специалист озвучил мнение, что старт производства промышленного газа, откроет Туркменистану новую нишу в структуре цивилизованного международного рынка. Учёный отметил, что при поверхностном взгляде, производство технических газов может показаться делом затратным и сложным. В действительности же задача намного проще, чем кажется.

В реализации этого направления практически не возникнет сложностей, касающихся получения необходимых разрешений и согласований, в случае с техническими газами. Естественно, как и другие технологические аналоги, газогенерирующая установка будет стоить некоторых инвестиций, подчеркнул Ильясов.

Отмечая реальный эффект в применении техногазов, эксперт указал на то, что они востребованы почти во всём промышленном спектре по всему миру. Наикрупнейшим потребителем технических газов и их синтетических материалов, научный деятель выделил металлургический фронт. В основном подобные субстанции применяются металлургами для уменьшения выбросов отводных газов и загрязняющих веществ, для защиты чёрных и цветных металлов и в производстве стали.

Далее Ильясов отметил, что второй сферой по использованию таких газов является химическая промышленность, в ней применяются почти все виды технических газов, они служат исходным сырьём и рабочей средой.