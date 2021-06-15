В Ташкенте начал свою деятельность офис Правительственного акселератора

Руководитель ведомства внешней торговли Сардор Умурзаков совместно с министром по делам правительства ОАЭ Мохаммадом аль-Гергавии 15 июня в Ташкенте торжественно открыл офис Правительственного акселератора. Ключевой задачей проекта является плодотворное решение возникающих проблем в сфере социально-экономического развития за счёт привлечения средств учреждений государства и различных ассоциаций. Каждые 100 дней команда Акселератора действует при участии госсекторов, частных предприятий и других заинтересованных лиц для выработки и реализации определённых решений. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе МИВТ.

На церемонии открытия Акселератора была показана презентация, где чётко и ясно были показаны главные направления деятельности проекта в рамках нового 100-дневного цикла: оценка степени удовлетворенности пользователей оказываемыми госуслугами, установление статистики в сфере энергетики государства согласно стандартам ООН, внедрение рейтинговой системы для деловых объединений.

Было отмечено, что Программа по повышению результативности госуправления, которая осуществляется при помощи властей ОАЭ, включает в себя 25 направлений: разработка Национальной стратегии развития, улучшение оказываемых госуслуг, работа по увеличению позиций страны в рейтинге Doing Business, использование инноваций, усовершенствование налогового и таможенного управления, практика администрирования свободными экономическими сферами и другие.