﻿ В Ташкенте начал свою деятельность офис Правительственного акселератора » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 22:02 – Визит президента Турции в Шуши - вызов не только Армении и Арцаху, но и России и Ирану | НС Арцаха 
  • 21:49 – МИД Арцаха осудил визит президента Эрдогана в Шуши 
  • 09:48 – 1 млрд $ будет вложено в строительство солнечных и ветряных электростанций. 
  • 22:02 – Визит президента Турции в Шуши - вызов не только Армении и Арцаху, но и России и Ирану | НС Арцаха 
  • 10:48 – Названы лауреаты самой престижной кинопремии мира 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

В Ташкенте начал свою деятельность офис Правительственного акселератора

  • 15.06.2021, 17:31,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Ташкенте начал свою деятельность офис Правительственного акселератораРуководитель ведомства внешней торговли Сардор Умурзаков совместно с министром по делам правительства ОАЭ Мохаммадом аль-Гергавии 15 июня в Ташкенте торжественно открыл офис Правительственного акселератора. Ключевой задачей проекта является плодотворное решение возникающих проблем в сфере социально-экономического развития за счёт привлечения средств учреждений государства и различных ассоциаций. Каждые 100 дней команда Акселератора действует при участии госсекторов, частных предприятий и других заинтересованных лиц для выработки и реализации определённых решений. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе МИВТ.В Ташкенте начал свою деятельность офис Правительственного акселератора

На церемонии открытия Акселератора была показана презентация, где чётко и ясно были показаны главные направления деятельности проекта в рамках нового 100-дневного цикла: оценка степени удовлетворенности пользователей оказываемыми госуслугами, установление статистики в сфере энергетики государства согласно стандартам ООН, внедрение рейтинговой системы для деловых объединений.

Было отмечено, что Программа по повышению результативности госуправления, которая осуществляется при помощи властей ОАЭ, включает в себя 25 направлений: разработка Национальной стратегии развития, улучшение оказываемых госуслуг, работа по увеличению позиций страны в рейтинге Doing Business, использование инноваций, усовершенствование налогового и таможенного управления, практика администрирования свободными экономическими сферами и другие.


  •   Просмотров Сегодня: 10

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Частный сектор Туркменистана обеспечил 600 жителей работой
    » Власти страны провели конференцию, посвящённую презентации Нацплана действий по правам человека
    » Узбекистан и компания DP World ускорят процесс реализации совместных проектов в сфере логистики
    » Умурзаков и Халид аль-Фалих обсудили привлечение инвестиций в энергетику Узбекистана
    » Пакистан и Узбекистан договорились реализовать долгосрочные проекты
    » Власти Узбекистана простимулируют экономическое развитие Сурхандарьинской области
    » Венгрия окажет поддержку Узбекистану при вступлении в ВТО
    » Сардор Умурзаков встретился с председателем Эксимбанка Кореи
    » Узбекистан и Индия обсудили смягчение карантинных ограничений
    » Строить гостиницы в Узбекистане будут в японском стиле
    » Наша цель – превратить Армению из аграрного государства в высокотехнологическую страну — Пашинян
    » KfW заинтересован в программах в сфере энергетики в Армении
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Визит президента Турции в Шуши - вызов не только Армении и Арцаху, но и России и Ирану | НС Арцаха

    • 22:02
    • 0
    • 0

    МИД Арцаха осудил визит президента Эрдогана в Шуши

    • 21:49
    • 9
    • 0

    В Ташкенте начал свою деятельность офис Правительственного акселератора

    • 17:31
    • 10
    • 0

    Исполняющий обязанности премьера Молдовы провёл встречу с международными наблюдателями

    • 12:55
    • 8
    • 0

    Красный Крест готов оказать помощь в возвращении армянских военнопленных

    • 12:55
    • 8
    • 0

    Президент Белоруссии ознакомился с модернизацией управляемых авиаракет и выпуском оружия

    • 12:54
    • 9
    • 0

    Бердымухамедов распорядился о своевременном и безопасном сборе зерна

    • 12:52
    • 11
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 66192
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 60994
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 60796
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 53884
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49073
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 43281
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 41648
    • 0

    Визит президента Турции в Шуши - вызов не только Армении и Арцаху, но и России и Ирану | НС Арцаха

    • 22:02
    • 0
    • 0

    МИД Арцаха осудил визит президента Эрдогана в Шуши

    • 21:49
    • 9
    • 0

    Правительство Казахстана: Санитарно-эпидемиологическая ситуация продолжает улучшаться

    • 11:27
    • 6
    • 0

    Эксперт Аронский указал на надёжность Туркменистана в погашении долгов

    • 11:33
    • 10
    • 0

    Минздрав Кыргызстана сообщил о начале третьей волны коронавирусной инфекции в стране

    • 12:50
    • 8
    • 0

    Бердымухамедов распорядился о своевременном и безопасном сборе зерна

    • 12:52
    • 11
    • 0

    Президент Белоруссии ознакомился с модернизацией управляемых авиаракет и выпуском оружия

    • 12:54
    • 9
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА