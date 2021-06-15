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Исполняющий обязанности премьера Молдовы провёл встречу с международными наблюдателями

  • 15.06.2021, 12:55,
  • В Мире + Европа
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Исполняющий обязанности премьера Молдовы провёл встречу с международными наблюдателямиВременно исполняющий обязанности главы правительства Молдавии Аурелиу Чокой 14 июня провёл встречу с представителями Европейской сети организаций по мониторингу выборов (ENEMO). Глава миссии Златко Вуйович представил свою команду, а также ее роль в Молдове. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Согласно информации, мандат ENEMO заключается в мониторинге досрочных парламентских выборов 11 июля и обеспечении честности и прозрачности этого процесса. Команда Миссии в Молдове состоит из семи основных экспертов и десяти долгосрочных наблюдателей.

Временный глава молдавского кабинета министров сообщил, что международные наблюдатели рассказали об опыте, накопленном в ходе пяти избирательных кампаний в Молдове, подчеркнув выявленные технические проблемы и отметив высокую степень поляризации молдавских средств массовой информации.

Напомним, что Европейская сеть организаций наблюдению за выборами — неправительственная структура, образованная из 21 организации из 17 стран Восточной и Центральной Европы, а также Центральной Азии.


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