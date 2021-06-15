Красный Крест готов оказать помощь в возвращении армянских военнопленных

Глава Армении Армен Саркисян 14 июня получил ответ на своё письмо от председателя международного комитета Красного Креста Петера Маурера. Ранее президент направил письмо главе МККК с просьбой посодействовать возвращению армянских военнопленных и гражданских лиц. Об этом сообщает пресс-служба главы Азербайджана.

Председатель МККК заверил, что вопросы, поднятые президентом Армении, находятся под пристальным вниманием его и руководимой им организации.

Отметив, что Красный Крест действует в регионе с 1992 года, Питер Маурер, в частности, сказал, что с первых дней боевых действий в сентябре 2020 года организация оказывает гуманитарную помощь и выразил готовность к дальнейшим действиям со стороны международное сообщество в рамках гуманитарного мандата, предоставленного МККК.

Напомним, что согласно трёхстороннему заявлению лидеров Армении, Азербайджана и России от 10 ноября 2020 года, Баку и Ереван должны обменяться военнопленными и телами погибших. Беженцы могут вернуться в Нагорный Карабах и прилегающие районы, которые контролирует Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.