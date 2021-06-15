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МИД Арцаха осудил визит президента Эрдогана в Шуши

 МИД Арцаха осудил визит президента Эрдогана в Шуши
"Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и членов его семьи в сопровождении президента Азербайджана Ильхама Алиева с семьёй в историческую столицу Арцаха - Шуши, которая была разрушена Турцией и Азербайджаном в 1920-м и 2020-м годах, является грубейшим нарушением международного права и проявлением человеконенавистнической, геноцидальной и террористической политики.

Министерство иностранных дел Республики Арцах строго осуждает подобные визиты на оккупированные территории Арцаха, рассматривая их как провокацию, заявку на продолжение экспансионистской и экстремистской политики.

Провокационные действия Турции должны быть осуждены со стороны международного сообщества, поскольку подобные визиты, озвученные Анкарой и Баку в ходе этих визитов идеи, заявления, достигнутые договорённости, а также прославление средневековой захватнической политики являются серьёзной угрозой для международной и региональной безопасности, вызовом для всего цивилизованного человечества, ударом по репутации всех организаций и структур, членом которых является Турция”,- говорится в заявлении МИД Арцаха.

  Источник:FMG NEWS
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