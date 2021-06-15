﻿ Визит президента Турции в Шуши - вызов не только Армении и Арцаху, но и России и Ирану | НС Арцаха


 
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Визит президента Турции в Шуши - вызов не только Армении и Арцаху, но и России и Ирану | НС Арцаха

 Визит президента Турции в Шуши - вызов не только Армении и Арцаху, но и России и Ирану | НС Арцаха
Фракции Национального собрания Республики Арцах по случаю визита президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана в Шуши выступили с заявлением

«После Геноцида армян 1915 г. и оккупации исторической колыбели армянского народа Турция последние сто лет пытается сделать то же самое и с восточными армянами.

Благодаря организованной борьбе армянского народа эти программы убийства армян, всегда терпели неудачи.

Пользуясь благоприятными международными и региональными условиями, 27 сентября 2020 г. Турция и Азербайджан, вероломно напав на Республику Арцах при участии международных террористических группировок, во время боевых действий вновь пытались подвергнуть армян геноциду.

Тысячи людей лишились своей родины, разрушены их дома, армянское население насильственно депортировано с его исторической родины, осквернены сотни национальных и христианских памятников.

Незваный визит Эрдогана на оккупированные территории Арцаха, в частности, в некогда процветающую столицу Шуши, мы рассматриваем как угрозу или новую попытку продемонстрировать силу. Это продолжение открытия «Парка стратега» в Баку, которое подразумевает новое психологическое и моральное давление на армянский народ в послевоенный период.

Провокационные действия Эрдогана - это попытка помешать миротворческой деятельности России в регионе, дьявольский план, направленный на то, чтобы нанести удар по хрупкой стабильности.

Такой шаг президента Турции - новый вызов не только Армении и Арцаху, но также и России и Ирану.

Мы призываем все международные организации, сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в частности Россию, обуздать агрессивные устремления Турции, чреватые новыми опасностями.

Все армянство в эти трудные дни должно сплотиться и противостоять этим новым вызовам».

  Источник:FMG NEWS
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