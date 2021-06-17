﻿ Посещение оккупированного города Шуши Эрдоганом и Алиевым незаконно | Степанакерт







Степанакерт назвал посещение оккупированного города Шуши Эрдоганом и Алиевым незаконным. Об этом на своей странице в Facebook заявил госминистр Арцаха Артак Бегларян.



Он сообщил, что все территории Республики Арцах, находящиеся под контролем Азербайджана, получат статус оккупированных территорий. Вся ответственность за нарушения гуманитарных прав человека, свобод и международных норм ложится на Азербайджан.



Бегларян отметил, что посещение оккупированных территорий возможно лишь с разрешения властей Республики Арцах. Ведение коммерческой деятельности на оккупированных территориях приведет к ответственности в соответствии с законами Республики Арцах. Деятельность исполнительной и законодательной власти на оккупированных территориях, не соответствующая законам Республики Арцах, признается незаконной.

Таким образом все лица, организации, журналисты кто посетит оккупированные территории Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) без разрешения властей Республики Арцах будут привлеченны к административной, уголовной ответственности в рамках международных институтов и согласно закону Республики Арцах.

В частности строго запрещенны любая коммерческая, строительная, культурная, энергетическая, экологическая, туристическая, финансовая и экономическая деятельность на территории армянских городов Шуши, Гадрут и других оккупированных территориях. Любое нарушение будет жестко наказано.

Помимо этого очень серьезные последствия ждут все компании, которые без разрешения властей Нагорно-Карабахской Республики будут учавствовать в различных проектах на территории оккупированных Азербайджаном.