﻿ Посещение оккупированного города Шуши Эрдоганом и Алиевым незаконно | Степанакерт


 
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  • 09:00 – Посещение оккупированного города Шуши Эрдоганом и Алиевым незаконно | Степанакерт 
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Посещение оккупированного города Шуши Эрдоганом и Алиевым незаконно | Степанакерт

 Посещение оккупированного города Шуши Эрдоганом и Алиевым незаконно | Степанакерт

Степанакерт назвал посещение оккупированного города Шуши Эрдоганом и Алиевым незаконным. Об этом на своей странице в Facebook заявил госминистр Арцаха Артак Бегларян.

Он сообщил, что все территории Республики Арцах, находящиеся под контролем Азербайджана, получат статус оккупированных территорий. Вся ответственность за нарушения гуманитарных прав человека, свобод и международных норм ложится на Азербайджан.

Бегларян отметил, что посещение оккупированных территорий возможно лишь с разрешения властей Республики Арцах. Ведение коммерческой деятельности на оккупированных территориях приведет к ответственности в соответствии с законами Республики Арцах. Деятельность исполнительной и законодательной власти на оккупированных территориях, не соответствующая законам Республики Арцах, признается незаконной.
 
Таким образом все лица, организации, журналисты кто посетит оккупированные территории Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) без разрешения властей Республики Арцах будут привлеченны к административной, уголовной ответственности в рамках международных институтов и согласно закону Республики Арцах.
 
В частности строго запрещенны любая коммерческая, строительная, культурная, энергетическая, экологическая, туристическая, финансовая и экономическая деятельность на территории армянских городов Шуши, Гадрут и других оккупированных территориях. Любое нарушение будет жестко наказано.
 
Помимо этого очень серьезные последствия ждут все компании, которые без разрешения властей Нагорно-Карабахской Республики будут учавствовать в различных проектах на территории оккупированных Азербайджаном.
 
 
 

  Источник:FMG NEWS
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