«Кубань» и «КАМАЗ» вернулись в ФНЛ

Завершились соревнования в ОЛИМП – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона-2020/2021, по результатам которых стали известны все победители в группах, которые получили право в новом сезоне сыграть в ФНЛ.

15 июня завершились соревнования в ОЛИМП – Первенства России ПФЛ. И если в Группе 2 («Олимп-Долгопрудный») и Группе 3 («Металлург-Липецк») победители определись загодя, то в Группе 1 краснодарская «Кубань» смогла гарантировать себе победу в противостоянии с клубом «Кубань Холдинг» только в заключительном туре, одержав разгромную победу над «Туапсе» 7:1.

Куда более закрученной оказалась интрига в Группе 4, где «КАМАЗ» из Набережных Челнов отставал от «Тюмень» на 1 очко. В последнем туре «Тюмень» принимала на своём поле димитровградскую «Ладу» и вела по ходу матча 2:0, но упустила победу, пропустив в свои ворота второй мяч на 88-й минуте, КАМАЗ же в Самаре учинил разгром 5:1 второй команде «Крыльев Советов» и финишировал первым. А ведь после поражения в предыдущем матче от «Волги» 0:4, казалось, что челнинцы свой шанс на победу в группе упустили.

В итоге имеющие лицензии РФС II «Кубань», «Олимп-Долгопрудный», «Металлург-Липецк» и «КАМАЗ» завоевали право в сезоне 2021/2022 выступить в ОЛИМП-ФНЛ, который стартует 10 июля.

Текст: Наталья Бухарева.

Фото: Олег Бухарев.