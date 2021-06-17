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«Кубань» и «КАМАЗ» вернулись в ФНЛ

  • 17.06.2021, 08:49,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Завершились соревнования в ОЛИМП – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона-2020/2021, по результатам которых стали известны все победители в группах, которые получили право в новом сезоне сыграть в ФНЛ.



15 июня завершились соревнования в ОЛИМП – Первенства России ПФЛ. И если в Группе 2 («Олимп-Долгопрудный») и Группе 3 («Металлург-Липецк») победители определись загодя, то в Группе 1 краснодарская «Кубань» смогла гарантировать себе победу в противостоянии с клубом «Кубань Холдинг» только в заключительном туре, одержав разгромную победу над «Туапсе» 7:1.





Куда более закрученной оказалась интрига в Группе 4, где «КАМАЗ» из Набережных Челнов отставал от «Тюмень» на 1 очко. В последнем туре «Тюмень» принимала на своём поле димитровградскую «Ладу» и вела по ходу матча 2:0, но упустила победу, пропустив в свои ворота второй мяч на 88-й минуте, КАМАЗ же в Самаре учинил разгром 5:1 второй команде «Крыльев Советов» и финишировал первым. А ведь после поражения в предыдущем матче от «Волги» 0:4, казалось, что челнинцы свой шанс на победу в группе упустили.





В итоге имеющие лицензии РФС II «Кубань»«Олимп-Долгопрудный», «Металлург-Липецк» и «КАМАЗ» завоевали право в сезоне 2021/2022 выступить в ОЛИМП-ФНЛ, который стартует 10 июля.





Текст: Наталья Бухарева.


Фото: Олег Бухарев.


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