Россия выстрадала победу в поединке с Финляндией

16 июня в Санкт-Петербурге во втором туре ЕВРО-2020 национальная сборная России по футболу принимала команду Финляндии и одержала минимальную победу 1:0. Единственный гол на счету Алексея Миранчука.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

Для российской сборной матч с Финляндией должен был дать ответ на вопрос: продолжит ли наша команда бороться за выход в плей-офф или второй матч в Санкт-Петербурге подытожит бесславное выступление подопечных Станислава Черчесова на ЕВРО-2020.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

После поражения 0:3 от сборной Бельгии в День России изменения в стартовом составе нашей команды на игру с Финляндией напрашивались и они произошли. В воротах вместо Антона Шунина вышел играть Матвей Сафонов, получившего травму Юрия Жиркова на левом фланге заменил Далер Кузяев, повреждение которого в первой игре оказалось не столь серьезным, на правом фланге мы снова увидели Марио Фернандеса, а в центре обороны Андрея Семёнова заменил Игорь Дивеев, который действовал в тройке с Георгием Джикия и номинальным опорником Дмитрием Бариновым. Последний всё так же вынужден играть на непривычной для себя позиции в связи с тем, что Фёдор Кудряшов всё ещё не готов играть после травмы, полученной на разминке перед товарищеским матчем с Болгарией. В центре нападения действовал капитан сборной Артём Дзюба, а с флангов атаку поддерживали Александр Головин и Алексей Миранчук. Именно они отвечали за креатив в игре сборной России. За центральную зону, как и в первой игре, отвечали Магомед Оздоев и Роман Зобнин.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

В первые минуты матча сборная России захватила инициативу, стараясь задавить соперника высоким прессингом. Наша команда владела мячом, пытаясь найти бреши в плотной обороне соперника, но уже на 2-й минуте Игорь Дивеев допустил ошибку в передаче, последовал навес с правого фланга Юкки Райталы, который в борьбе с Дмитрием Бариновым головой замкнул Йоэль Похьянпало. Мяч оказался в воротах Матвея Сафонова, повергнув в шок и российскую сборную и всех болельщиков нашей команды. Такого начала матча не ожидали даже самые отъявленные пессимисты.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

Финны отпраздновали ранний гол, но после просмотра VAR, он был признан нелегитимным — офсайд. Да, совсем небольшой, но факт остаётся фактом. Так что, забить свой второй гол в ворота соперников на ЕВРО-2020 Йоэлю Похьянпало не удалось.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

Наша команда могла открыть счёт на 10-й минуте. После розыгрыша мяча на левом фланге мяч оказался у Алексея Миранчука, последовала передача на право Магомеду Оздоеву, но тот, нанося удар без сопротивления соперников из пределов штрафной, запустил мяч выше перекладины.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

На 20-й минуте снова в центре внимания оказался Йоэль Похьянпало, но Игорь Дивеев, сопровождавший его рейд в штрафную нашей команды, сумел вовремя преградить путь мячу, который улетел за линию ворот. А через три минуты наша команда в результате атаки на ворота финской команды понесла потерю: после верховой борьбы за мяч Марио Фернандес неудачно упал на спину, и его пришлось уносить с поля на носилках. Ещё одна потеря основного защитника сборной! Третья за последнее время.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

Что ж, как и в матче с Бельгией, Станислав Черчесов вынужден проводить замену основного защитника уже в середине первого тайма. На поле вышел Вячеслав Караваев. На этот раз на более привычном для него правом фланге. И на 37-й минуте он мог забить гол после передачи с левого фланга на дальнюю штангу Далера Кузяева. Но защитник финской сборной Йере Уронен помешал ему это сделать.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

В концовке первого тайма сборная Финляндии откровенно подсела, плотно окопавшись на своей половине поля. Они не успевали за перемещениями игроков российской команды и в итоге пропустили гол, который вышел роскошным. Алексей Миранчук получил мяч от Артёма Дзюба, переложил его с правой ноги на левую и филигранно пробил в дальнюю девятку. 1:0. На табло уже шла вторая добавленная к первому тайму арбитром время.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

В начале второго тайма финская сборная имела хороший шанс сравнять счёт. И вновь как и в первом тайме у них получилась хорошая контратака. На это раз момент возник у Теэму Пукки, но Игорь Дивеев в очередной раз сыграл надёжно, не дав сопернику нанести удар по воротам Матвея Сафонова. Первый же удар в створ наших ворот финнам удалось нанести на 53-й минуте. И вновь на острие атаки оказался лучший на сегодняшний день бомбардир сборной Финляндии — Теэму Пукки. Матвей Сафонов правильно выбрал позицию и ликвидировал угрозу своим воротам.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

Дальше у нашей команды было больше шансов забить второй гол, чем у финнов — первый. Дважды мог отличиться вышедший на замену Рифат Жемалетдинов. Но сначала мяч после его удара пролетел рядом со штангой, а затем — выше перекладины. Ну, а на 72-й минуте только мастерство Лукаша Градецки уберегло ворота финской сборной от неминуемого гола после прекрасного удара Далера Кузяева.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

В оставшееся время сборная России не часто тревожила ворота соперника, а у того словно закончились силы. Финнам не удалось предпринять решающего штурма ворот Матвея Сафонова. Нельзя сказать, что наша команда продемонстрировала в этой игре максимум своих возможностей. Будем надеяться, что в заключительной игре в группе B со сборной Дании на её поле 21 июня наша команда сыграет лучше и добьётся результата, который позволит ей выйти в плей-офф ЕВРО-2020.

Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»

Футбол. Чемпионат Европы-2020. Группа B. 2-й тур

Финляндия — Россия 0:1 (0:1)

Гол: Миранчук, 45+2.

Финляндия: Градецки, Камара, Райтала (Соири, 75), Лод, Тойвио (Йенсен, 84), О’Шоннеси, Уронен, Араюури, Похьянпало, Шюллер (Кауко, 67), Пукки (Лаппалайнен, 75).

Россия: Сафонов, Джикия, Дивеев, Фернандес (Караваев, 25), Миранчук (Мухин, 85), Оздоев (Жемалетдинов, 61), Зобнин, Головин, Баринов, Кузяев, Дзюба (к) (Соболев, 85).

Предупреждения: Камара, 22. Баринов, 27. Оздоев, 34, Джикия, 88. О’Шоннеси, 90.

Судьи: Маккели, Стеегстра, де Врис (все — Нидерланды).

VAR: ван Букел (Нидерланды). AVAR: Пажес (Франция), Брисар (Франция), Блом (Нидерланды).

16 июня. Россия. Санкт-Петербург. «Газпром Арена».

Текст: Наталья Бухарева и Олег Бухарев.

Фото: Наталья Бухарева.

Фотоальбом с этого матча