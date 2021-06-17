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Чудо-гол Миранчука и Россия побеждает Финляндию

  • 17.06.2021, 09:06,
  • Спорт
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

16 июня в своём втором матче на Евро-2020 сборная России сумела обыграть сборную Финляндии с минимальным преимуществом 1:0. Мяч, который забил Алексей Миранчук, позволяет нам надеяться на выход из группы.





Футбол. ЕВРО-2020. Сборная России
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Конечно, играть без права на ошибку очень тяжело. А тут ещё и финны взяли и обыграли несколько дней назад Данию и формально были фаворитами матча в Санкт-Петербурге. Но все, кто хотя бы чуть-чуть разбирается в футболе, понимали, что любой другой результат кроме победы стал бы для нашей сборной оглушительным провалом.





Футбол. ЕВРО-2020. Сборная России
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




И надо сказать, Дзюба и компания справились с ответственностью. Станислав Черчесов логично посадил на лавку Семёнова и Шунина, а Жирков, к сожалению, оказался не из железа и покинул распоряжение команды.





Футбол. ЕВРО-2020. Сборная России. Матвей Сафонов
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Место в воротах занял Матвей Сафонов. Ну а Кузяев и Дивеев заменили полевых игроков. Плюс в старте вышел также Миранчук.





Футбол. ЕВРО-2020. Сборная России
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Матч начался с холодного душа. К счастью, рефери отменил гол финнов после видеопроверки. «Вне игры» минимальное, но всё-таки было. В остальном в первом тайме преимущество россиян было ощутимым. Только вот когда Миранчук выдал идеальный пас на Оздоева. Магомед умудрился метров с восьми пробить гораздо выше цели. Затем травму получил Марио Фернандес. И это стало самым печальным итогом данного поединка. Наш защитник, безусловно, лучший фланговый игрок в России, дотянулся до мяча, но приземлился совсем неудачно. Скоро мы узнаем, надолго ли он выбыл из строя. Но мы все желаем Марио здоровья. Тем временем, заменивший его Караваев едва не замкнул классный прострел Головина. Представители же страны «Тысячи озёр» у ворот российской сборной вообще появлялись нечасто и перед самым перерывом заметно устали. И, наконец, Дзюба с Миранчуком разыграли всё как надо. Артём отдал, а Алексей забил очередной гол-красавец с любимой левой ноги.





Футбол. ЕВРО-2020. Сборная России
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Во втором тайме на поле было, по большей части, бодалово. Но даже в такой игре могли отличиться Жемалетдинов (дважды), Головин и Кузяев. Последнему идеальный момент создал Дзюба. Но с ударом Далера Градецки справился. Финны же продолжали действовать через навал, и ничего больше. К такому вектору событий наши оказались готовы и сыграли, как настоящие мужики.





Футбол. ЕВРО-2020. Сборная России
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Будем откровенны, мастерства у финской сборной мы так и не увидели. Но всё равно приятно, что россияне проявили себя как бойцы и не уступили сопернику в силовых единоборствах. Ну а победа — это награда за трудолюбие и правильное отношение к делу. Выводы сделаны. Впереди у российской сборной поездка в Данию, где нас, наверняка, устроит и ничья. Что бы ни произошло в Копенгагене, надежда на плей-офф у нас есть.





Футбол. ЕВРО-2020. Сборная России. Болельщики.
Фото: Наталья Бухарева/ «В мире спорта»




Футбол. Чемпионат Европы-2020. Группа B. 2-й тур





Финляндия – Россия – 0:1 (0:1)





Гол: Миранчук, 45+2, 0:1.





16 июня 2021 года. Санкт-Петербург. «Газпром Арена».





Текст: Антон Буялов.





Фото: Наталья Бухарева.


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