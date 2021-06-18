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Евгений Пригожин обратился в Минфин США с требованием исключить его из санкционного списка

  • 18.06.2021, 10:42,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Евгений Пригожин обратился в Минфин США с требованием исключить его из санкционного спискаВ пятницу, 18 июня, петербургский бизнесмен Евгений Пригожин направил обращение в управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Предприниматель намерен добиться исключения из санкционного списка, так как считает решение Вашингтона безосновательным.

«Сегодня, 18 июня, Евгений Викторович Пригожин обратился в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) с заявлением о снятии с него санкций (удалении заявителя из списка специально обозначенных лиц). А также с просьбой предоставить ему и его адвокатам материалы административного дела, на основании которых он был включён в санкционный список», - передаёт пресс-служба компании «Конкорд».

Евгений Пригожин обратился в Минфин США с требованием исключить его из санкционного спискаЕвгений Пригожин просит власти США рассмотреть его заявление в ближайшее время. Бизнесмен уверен, что ограничение его прав не имеет под собой никаких оснований. Кроме того, он указал на превышение полномочий должностными лицами США.


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