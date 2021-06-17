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Прошла встреча администрации Согдийской области Таджикистана и Баткенской области Кыргызстана

  • 17.06.2021, 23:01,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Прошла встреча администрации Согдийской области Таджикистана и Баткенской области КыргызстанаРуководители Согдийской области Таджикистана и Баткенской области Кыргызстана Раджаббой Ахмадзода и Абдикарим Алимбаев вместе с представителями силовых и водохозяйственных учреждений двух стран 16 июня обсудили задачи стоящие по использованию земельных и водных ресурсов в приграничных зонах областей. Об этом сообщили в пресс-службе Согдийской администрации.

Строительные работы в близлежащих полностью не демаркированных к границам территориям теперь не будут проводиться без согласования двух стран. Распределение водных ресурсов будет проходить по совместно разработанному плану.

Задержание нарушителей пограничного режима, выпас скота в приграничных зонах и другие текущие проблемы, касающиеся двух областей должны регулироваться оперативно и решения приниматься на местном уровне, в ключе обоюдного согласия.

В ходе состоявшейся встречи коллеги договорились упрочнять дружественные отношения, решать возникшие задачи путём переговоров и взаимопонимания, проводить межнациональные социально-культурные и другие мероприятия сближающие народы двух стран.


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