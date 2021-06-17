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Туркменистан выразил готовность помочь ЦА и Японии в борьбе с последствиями пандемии

  • 17.06.2021, 22:58,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Туркменистан выразил готовность помочь ЦА и Японии в борьбе с последствиями пандемииЗаместитель председателя МИД государства Вепа Хаджиев 16 июня участвовал на встрече высокого уровня в формате «ЦА + Япония», состоявшейся в онлайн-режиме. Он детально проанализировал общую деятельность регионов Центральной Азии и Японии и проинформировал своих собеседников о перспективных аспектах партнёрства, сообщает пресс-служба ведомства.

Туркменский политик акцентировал внимание на намерении страны укрепить взаимовыгодное партнёрство в медицинской области и здравоохранении, а также расширить сотрудничество по объединению усилий по борьбе с негативными последствиями пандемии и восстановлению экономического потенциала государств.

Помимо этого, отмечено, что руководство Туркменистана поддерживает укрепление взаимодействия регионов Центральной Азии и японской республики в области обеспечения надёжной безопасности, инновационных технологий, цифровизации, экономики, торговли, инвестиций и других значимых сферах. Хаджиев подчеркнул, что необходимо объединить общие усилия с целью противостояния возникающим угрозам и вызовам.


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