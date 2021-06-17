Республики Татарстан и Узбекистан будут развивать торгово-экономические отношения

Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков 16 июня встретился с лидером Татарстана Рустамом Миннихановым. Подчёркнуто, что на данный момент имеется значительный потенциал для продвижения двусторонних связей между странами в торгово-экономической и инвестиционной отраслях, сообщает пресс-служба министерств инвестиций и внешней торговли.

Во время переговоров отмечено, что с начала текущего года размер товарообмена между странами повысился на 60% по сравнению со схожим временем прошлого года. Намечены дальнейшие задачи по увеличению объёмов взаимной торговли: активация рабочих связей профильных региональных министерств Узбекистана с учреждениями Татарстана, осуществление взаимных миссий деловых кругов и отраслевых выставок, регулирование контактов торговыми сетями Татарстана, и организация совместных программ по сформированию оптовых торгово-распределительных комплексов.

Также, была рассмотрена тема о создании промышленного парка «Химград» в Ташкентской области. Представители стран обсудили практические аспекты данной инициативы и договорились взаимодействовать по вовлечению потенциальных посредников данного индустриального парка из числа основных предприятий Татарстана и Ташкентской области.