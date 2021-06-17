Туркменистан в июле примет у себя очередную встречу Совета регионального планирования ОЭС

Руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов 16 июня посредством видеоконференцсвязи поговорил Генеральным секретарём ОЭС Хади Сулейманпуром. Туркменский министр сообщил о том, что государство проведёт встречу Совета регионального планирования Организации в гибридном формате. Также стороны детально рассмотрели актуальные вопросы, связанные с предстоящим 15-ым Саммитом ОЭС, который должен пройти 28 ноября 2021 года, сообщает пресс-служба МИД.

Собеседники акцентировали внимание на важных вопросах об укреплении двустороннего партнёрства по осуществлению деятельности Объединения и согласовании действий с остальными странами-участницами в целях реализации программ и планов, подготовленных согласно «Видению ОЭС до 2025 года».

В конце переговоров, с туркменской стороны была выражена полная готовность к содействию и разработке методов по дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества, целью которого является реализация поставленных целей и задач Организации по обеспечению стабильного развития региона Ассоциации. Также Мередов подчеркнул, что Туркменистан рассматривает значимость укрепления потенциала партнёрства в таких областях, как торговля, экономика, энергетика, транспорт, культура и другие как стратегическую задачу.