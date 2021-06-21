Зампред Правительства РФ поздравил россиян с Днём медицинского работника

Зампред Правительства Дмитрий Чернышенко поздравил граждан РФ с Днём медицинского сотрудника. Отмечено, что эпидемия стала не только испытанием для всего механизма здравоохранения, но и главным стимулом для продвижения медицинской науки, передаёт пресс-служба Правительства.

— В этот день Года науки и технологий хочется особо отметить достижения учёных-медиков. Они ежедневно трудятся в научно-исследовательских центрах страны и в исследовательских лабораториях медицинских вузов, находят решения, помогающие практикующим врачам спасать миллионы жизней, — заявил Чернышенко.

Замруководитель подчеркнул, что учёные России добились высоких результатов в сфере изучения головного мозга, нервных тканей, онкологии, кардиологии, генетики, фармакологии, а также функциональной, ультразвуковой и лучевой диагностики. А создание учёными-медиками и старт в производство четырёх отечественных сывороток от коронавирусной инфекции утвердили независимость государства в отрасли биологической надёжности и одновременно констатируют, что механизм управления медицинской наукой в Российской Федерации совершенствуется в нужном направлении.