Узбекистан может стать крупным экспортёром химической продукции и удобрений

Узбекское правительство и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали договорённость в оказании помощи и услуг в развитии химической отрасли. Проект направлен на модернизация химической промышленности и выпуска удобрений. По мнению Джорджины Бейкер, Узбекистан может стать крупным экспортным игроком в производстве химической продукции и удобрений. Уменьшение государственного портфеля и привлечение частных инвестиций одна из задач проекта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Узбекистана.

В настоящее время Международная финансовая корпорация инвестировала в проекты Узбекистана 160 миллионов долларов. Кроме того организация, оказывает консалтинговые услуги властям в преобразованиях в банковской сфере, финансового рынка, хлопковой отрасли, а также в пилотных проектах по медицине, энергетике с привлечением частного сектора.

— Правительство Узбекистана инициировало реформы, направленные на преобразование химического сектора и сектора производства удобрений. Целью реформ является модернизация устаревшей системы производства и распределения химической продукции и удобрений, поощрение инвестиций и создание конкурентоспособной отрасли, которая обеспечит новые высококвалифицированные рабочие места и снизит углеродный след промышленности Узбекистана», — прокомментировал сделку министр финансов Узбекистана Тимур Ишметов.

По оценкам экспертов, Узбекистан обладая полезно ископаемыми ресурсами сам себя может обеспечить необходимым сырьём в химической промышлености и стать крупным экспортным игроком. IFC планирует в этой области выстроить одинаковые правила и возможности для всех бизнесменов.