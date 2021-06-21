И.о. премьера Армении почтил память погибших в Карабахе

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 21 июня почтил память погибших в ходе нагорно-карабахской войны в военном пантеоне «Ераблур» в Ереване. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Пашинян возложил цветы к могилам героев Арцахских войн, Вазгена Саркисяна, Андраника Озаняна, а также возложил венок к памятнику, увековечивающему память воинов-освободителей.

Напомним, что 20 июня в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. В них приняли участие 25 политических сил — 21 партия и 4 блока. Из 2,578 миллиона граждан, обладающих избирательным правом, в голосовании приняли участие 1 281 174 или 49,4%. Общереспубликанская явка на выборах составила 49,4%.

Партия «Гражданский договор» победила на досрочных выборах в парламент после подсчета голосов со всех 2008 участков.

Согласно предварительным данным, обнародованным ЦИК, в парламент нового созыва проходят три политические силы. Партия «Гражданский договор» и. о. премьер-министра Никола Пашиняна (53,92%), блок «Армения» (21,04%) и блок «Честь имею» (5,23%).