﻿ Участница из Туркменистана вышла в финал международного конкурса по туризму Altai Contest » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 19:19 – Участница из Туркменистана вышла в финал международного конкурса по туризму Altai Contest 
  • 09:00 – Посещение оккупированного города Шуши Эрдоганом и Алиевым незаконно | Степанакерт 
  • 09:48 – 1 млрд $ будет вложено в строительство солнечных и ветряных электростанций. 
  • 14:43 – И.о. премьера Армении почтил память погибших в Карабахе 
  • 10:48 – Названы лауреаты самой престижной кинопремии мира 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Участница из Туркменистана вышла в финал международного конкурса по туризму Altai Contest

Участница из Туркменистана вышла в финал международного конкурса по туризму Altai ContestЗавершающий этап международного турконкурса Altai Contest начался 7 июня. В финал смогли выйти участники из Туркменистана, Казахстана, Монголии и Киргизии. Особо подчёркнуто то, что с лауреатом состязания международное предприятие Indy Guide заключит соглашение, согласно которому совместно будет развивать туристический потенциал в государстве. Финалистка данного конкурса, представляющая Туркменистан, Матчимбаева Айна рассказала читателям редакции CentralAsia.news о деталях проведения данного мероприятия.

– Организацией соревнования занимается туристическая компания Австралии Indi Guide, а его спонсорством – предприятие из США Altai Gear. Обязательное условие финала – подготовка видеоролика, в котором нужно продемонстрировать культурные особенности государства участника. Чтобы стать победителем, необходимо набрать наибольшее количество просмотров в YouTube. Конкурс продлится до 30 июня, – сообщила гость редакции.

Айна Матчимбаева – основательница стартапа тур-бренда Moonmotion, который занимается организацией поездок по туристическим достопримечательностям государства. Она является автором проекта по продвижению и развитию туристического потенциала 360 Turkmenistan про VR tourism и «Азиатский шенген», который предлагает единую визу для регионов Центральной Азии.

Для того, чтобы поддержать для победы в финальном этапе участницу и сам Туркменистан, переходите по указанной ссылке, чтобы набралось больше просмотров.


  •   Просмотров Сегодня: 102

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Сельскохозяйственный университет Туркменистана принял участие в семинаре ШОС в аграрной области
    » Президент Туркменистана награждён за развитие международного велоспорта
    » Туркменистан провёл озеленительную акцию в Афганистане
    » «Лучший культурный город» - Тбилиси стал победителем LCD Berlin Awards
    » Президент Туркменистана подписал документы, нацеленные на совершенствование энергетической отрасли
    » В Китае состоялся финал международного конкурса красоты «Мисс Модель Мира»
    » На российской военной базе в Армении стартовал конкурс «Рембат»
    » Армения заняла 9 место на конкурсе «Детское Евровидение-2018»
    » Ивета Мукучян стала самой красивой и стильной участницей «Евровидения»
    » Итоги жеребьевки стран-участниц «Евровидения-2016»
    » Жаркие участницы конкурса «Мисс Земля 2012» в бикини
    » Объявлены победители XV Международного конкурса имени П.И.Чайковского
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Участница из Туркменистана вышла в финал международного конкурса по туризму Altai Contest

    • 19:19
    • 102
    • 0

    Минорные лиги пляжного футбола

    • 18:34
    • 70
    • 0

    Зампред Правительства РФ поздравил россиян с Днём медицинского работника

    • 16:30
    • 103
    • 0

    Узбекистан может стать крупным экспортёром химической продукции и удобрений

    • 16:29
    • 108
    • 0

    И.о. премьера Армении почтил память погибших в Карабахе

    • 14:43
    • 99
    • 0

    В Узбекистане будет производиться высококачественный синтетический керосин

    • 14:19
    • 63
    • 0

    Туркменистан сохранил первенство по поставкам газа в КНР во втором квартале 2021 года

    • 13:53
    • 77
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 66334
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 61270
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 61131
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54005
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49194
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 43405
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 41764
    • 0

    Минорные лиги пляжного футбола

    • 18:34
    • 70
    • 0

    Участница из Туркменистана вышла в финал международного конкурса по туризму Altai Contest

    • 19:19
    • 102
    • 0

    И.о. премьера Армении почтил память погибших в Карабахе

    • 14:43
    • 99
    • 0

    Бердымухамедов поздравил Раиси с избранием на пост президента Ирана

    • 12:44
    • 80
    • 0

    Замглавы администрации российского президента прибыл в Кыргызстан

    • 13:33
    • 62
    • 0

    Глава Молдовы встретилась с молдавской диаспорой в Милане

    • 13:34
    • 65
    • 0

    Туркменистан сохранил первенство по поставкам газа в КНР во втором квартале 2021 года

    • 13:53
    • 77
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА