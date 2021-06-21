Участница из Туркменистана вышла в финал международного конкурса по туризму Altai Contest

Завершающий этап международного турконкурса Altai Contest начался 7 июня. В финал смогли выйти участники из Туркменистана, Казахстана, Монголии и Киргизии. Особо подчёркнуто то, что с лауреатом состязания международное предприятие Indy Guide заключит соглашение, согласно которому совместно будет развивать туристический потенциал в государстве. Финалистка данного конкурса, представляющая Туркменистан, Матчимбаева Айна рассказала читателям редакции CentralAsia.news о деталях проведения данного мероприятия.

– Организацией соревнования занимается туристическая компания Австралии Indi Guide, а его спонсорством – предприятие из США Altai Gear. Обязательное условие финала – подготовка видеоролика, в котором нужно продемонстрировать культурные особенности государства участника. Чтобы стать победителем, необходимо набрать наибольшее количество просмотров в YouTube. Конкурс продлится до 30 июня, – сообщила гость редакции.

Айна Матчимбаева – основательница стартапа тур-бренда Moonmotion, который занимается организацией поездок по туристическим достопримечательностям государства. Она является автором проекта по продвижению и развитию туристического потенциала 360 Turkmenistan про VR tourism и «Азиатский шенген», который предлагает единую визу для регионов Центральной Азии.

Для того, чтобы поддержать для победы в финальном этапе участницу и сам Туркменистан, переходите по указанной ссылке, чтобы набралось больше просмотров.