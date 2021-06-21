Минорные лиги пляжного футбола

С 15 по 20 июня в Москве в Центре пляжных видов спорта «Динамо» состоялось четвёртое по счёту Первенство России по пляжному футболу среди команд Первого дивизиона.

Фото: Елена Веряскина/ «В мире спорта»

Строго говоря, уровень нашего пляжного футбола сейчас таков, что в Суперлигу с трудом набирается семь команд. Все остальные клубы это обычные любители, энтузиасты, фанаты здорового образа жизни и пляжного футбола. Ребята работают, тренируются в свободное время и с удовольствием занимаются любимым делом.

Фото: Елена Веряскина/ «В мире спорта»

Именно из таких коллективов и состоит наш Первый дивизион. Кстати, первые официальные соревнования среди команд этого уровня были проведены в 2018 году. Конечно, среди участников преобладают опытные игроки и команды. Такие как столичный «Росич» или «Кронштадт-Променад» из Балтийска. В команде с берегов янтарного моря играет, к примеру, легендарный Юрий Горчинский. Который в свои 44 год даст фору кому угодно. А у «Росича» есть Рустам Шахмельян, который имеет приличный опыт выступлений в Суперлиге. Играет в Первом дивизионе и королёвский «ЭЛМОНТ». Эта команда много лет выступала в лучшей клубной лиге мира пляжного футбола. (По сути дела, только наша Суперлига имеет чётко структурированную систему проведения чемпионата, а в клубах собраны звёзды со всего мира). Но сейчас не может себе этого позволить. Так в этом году королёвцы вылетели на стадии четвертьфинала. Хотя начали опытные подмосковные ребята с победы над «Росичем». Сергей Трушляков и Мишель Меликов составляли главную силу команды.

Фото: Елена Веряскина/ «В мире спорта»

Из Ростова-на-Дону в этом году в Москву приехало сразу два коллектива: «НИКА» и «ФУРНИТЕРРА». «НИКА» это прошлогодний финалист. И в этот раз дончане были близки к финалу, но в ½ уступили «Росичу». И вновь по пенальти. А «ФУРНИТЕРРА» пока ещё присматривалась к другим и своей игре. Лобненская команда «Industrials», питерский «Farm Gunners», королёвский «Металлист», курганские «Звёзды Динамо» и даже некогда грозное «Строгино» это всё чистой воды любители. Отрадно, что в этом году в Первым дивизионе играли две молодёжные команды: «Крылья Советов» и Молодёжная сборная Санкт-Петербурга.

Фото: Елена Веряскина/ «В мире спорта»

Если же говорить о спортивной составляющей, то, конечно, победитель Первого дивизиона никуда подняться не может. Нет, теоретически и формально может, но для этого нужна несколько иная финансовая подпитка. Кто-то её находит, как питерский «LEX», кто-то теряет, как «ЭЛМОНТ». А «Росич» всегда играет только в Первом дивизионе. Да и задача здесь другая – себя показать, поиграть в своё удовольствие и, конечно, победить – стать сильнейшим любительским клубом России. И это тоже очень достойно. Кстати, «Росич», выиграл Первенство в третий раз (!), имеет возможность ездить на сборы, принимать участие в различных соревнованиях, в том числе и в Кубке России. Всё это благодаря руководству клуба. Плюс в ПФК «Росич» есть Михаил Елагин, который связывает воедино все цепочки и является не только начальником команды, но и на тренерском мостике может поработать качественно. Как это было на отчётном турнире. А команда это очень тонкий механизм и если в нём выпадает хотя бы одна деталь, то побед вам не видать. И пусть вас не смущает, что речь идёт о любителях. Есть такая фраза: мы любители, но всё делаем профессионально. Это как раз про «Росич».

Фото: Елена Веряскина/ «В мире спорта»

«Кронштадт-Променад» побеждал в Москве, а все четыре раза турнир проходил исключительно в столице, в 2019 году. Видно, что балтийцы очень нацелены на результат, но даже наличие Горчинского не привело их победе. При этом, «К-П» команда достойная.

Фото: Елена Веряскина/ «В мире спорта»

Ростовская «НИКА» в целом, тоже очень хороший коллектив. И дважды подряд дончане проигрывают «Росичу» в серии пенальти. В прошлом году это было в финале, в этом на стадии ½. Обидно и досадно, но это футбол. А у «Росича» есть своя тактика на футбольную «лотерею». Поэтому коллектив из Московского и побеждает.

Фото: Елена Веряскина/ «В мире спорта»

В общем, конечно, такие соревнования способствуют развитию популярности пляжки. Только вот хотелось бы побольше освещения Первого дивизиона. Для этого тоже нужно прилагать определённые усилия. Кстати, в августе в Москве впервые пройдёт Чемпионат Мира по пляжному футболу, и на отчётном турнире даже продавались или выдавались сувениры с его символикой, был и сам Кубок Мира, правда, зрителям к нему было подходить нельзя. И всё это был как-то завуалировано что ли… Понятно, что сейчас болельщиков стараются особенно не собирать в многочисленные компании. Но всё же можно было из Первенства России сделать первую мощную рекламу грядущему событию.

С 30 июня здесь же на Водном стадионе состоится Суперфинал Чемпионата России в Суперлиге. И хочется верить, что околофутбольная атмосфера будет уже иной.

Фото: Елена Веряскина/ «В мире спорта»

Начальник ПФК «Росич» Михаил Елагин подвёл итоги победного для своей команды Первенства России среди команд Первого дивизиона сезона 2021, который команда из Московского выиграла уже в третий раз.

Михаил Елагин, начальник ПФК «Росич»:

— Третья победа это, конечно, крутой результат. Однако так как между турнирами есть большой временной отрезок, то каждый раз это новые эмоции. Могу отметить, что в 2018 году все команды были примерно в равных условиях, а уже с 2019 года все по-особенному настраиваются на «Росич». В этом году мы вообще для всех были фаворитами и я очень рад, что мы подтвердили этот статус. Но настрой у соперника на нас всегда запредельный. Где-то и судьи тоже проявляют свой настрой. Казалось бы это всё мелочи. И нас это делает только сильнее, мы выходим на матчи по-спортивному злыми и заряженными. И уже первая игра с «ЭЛМОНТом» это показала. А победы, конечно же, надоесть не могут. И очень здорово, что всё закончилось нашим выигрышем. Жара? Тяжелее было не из-за неё. Я хочу отметить тот факт, что у нас так совпало, что мы попали в огромную череду травм. Мы поехали на сборы и многие не смогли заниматься в общей группе. Тот же Юрий Бегунов получил тяжёлую травму и было непонятно, сможет он играть в финале или нет. Наш капитан Егор Удовиченко провёл сборы по индивидуальной программе. И мы старались дать им паузу, чтобы все травмы успели зажить. Но времени не было и парни играли через «не могу», на уколах. Вот это нужно отметить в первую очередь. Все смогли собраться, все подгадали так, что сумели выложиться здесь на 100 %. Помог нам и доктор. А Павел Ивакин перед сборами получил вердикт врачей, что ему нужно лечиться два месяца, однако уже через месяц он смог выйти на поле и сумел отыграть весь турнир! Отдельно хочу выразить благодарность руководству команды «Росич» за организацию сборов. Огромное спасибо за такую возможность. Понятно, что в Москве у нас есть тренировки. Но не у всех есть возможность их посещать в силу своей работы. А в Сочи мы смогли провести десятидневный цикл в двухразовом режиме тренировок. И сборы состоялись перед Первенством России. И победа это и есть, в том числе, результат работы на сборах. Планы на оставшуюся часть сезона? Не буду скрывать, что выиграть Первенство было главной нашей задачей. Конечно, когда оно проводится в четвёртый раз, а «Росич» трижды становится его победителем, то это о чём-то говорит! Представляете, что будет в следующем году и как на нас будут настраиваться соперники!? Хотя, кажется, что выше уже некуда. Понятно, что мы останемся раздражителем для всех соперников. Резюмирую так: я горжусь всей командой. Все ребята настоящие мужики. И только с таким настроем не жалея себя, играя друг за друга и можно выиграть Первенство. Плюс отмечу, что на турнире нам пришлось играть без нашего тренера Сергея Дёмина, с которым мы готовили команду на сборах. Мы были с ним всё время на связи. Но так вышло, что он находился в это время в Португалии со сборной России и эта победа, конечно, и его заслуга. Спасибо всем, кто за нас болел, переживал и тем, кто за нас не болел. Мы всё это видим и чувствуем. И от этого будем только злее и сильнее. Отмечу, что у нас есть все условия, которые нам создаёт руководство, чтобы мы готовились к этому турниру и побеждали. Что мы в очередной раз показали и доказали. Мы «Росич» мы одна команда – мы всех сильнее. Как победитель Первенства мы отобрались на Кубок России в основной раунд, где составим компанию командам Суперлиги. И у нас будет возможность в Чемпионате Москвы поэкспериментировать, дать возможность проявить себя молодым игрокам, которые стучатся в основу. И это тоже добавляет позитивных эмоций. Ведь мы можем сконцентрироваться на подготовке к кубку, а не на добыче путёвки туда.

Фото: Елена Веряскина/ «В мире спорта»

Пляжный футбол. Первенство России среди команд Первого дивизиона сезона 2021.

Первенство России среди команд Первого дивизиона сезона 2021. Финал.

ПФК «Росич» (Москва) — «Кронштадт-Променад» (Балтийск, Калининградская область) – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

Матч за третье место.

«НИКА» (Ростов-на-Дону) – «Farm Gunners» (Санкт-Петербург) – 5:4 (1:0, 0:1, 4:3).

Текст: Антон Буялов.

Фото: Елена Веряскина.