Минорные лиги пляжного футбола

С 15 по 20 июня в Москве в Центре пляжных видов спорта «Динамо» состоялось четвёртое по счёту Первенство России по пляжному футболу среди команд Первого дивизиона.
Строго говоря, уровень нашего пляжного футбола сейчас таков, что в Суперлигу с трудом набирается семь команд. Все остальные клубы это обычные любители, энтузиасты, фанаты здорового образа жизни и пляжного футбола. Ребята работают, тренируются в свободное время и с удовольствием занимаются любимым делом.
Именно из таких коллективов и состоит наш Первый дивизион. Кстати, первые официальные соревнования среди команд этого уровня были проведены в 2018 году. Конечно, среди участников преобладают опытные игроки и команды. Такие как столичный «Росич» или «Кронштадт-Променад» из Балтийска. В команде с берегов янтарного моря играет, к примеру, легендарный Юрий Горчинский. Который в свои 44 год даст фору кому угодно. А у «Росича» есть Рустам Шахмельян, который имеет приличный опыт выступлений в Суперлиге. Играет в Первом дивизионе и королёвский «ЭЛМОНТ». Эта команда много лет выступала в лучшей клубной лиге мира пляжного футбола. (По сути дела, только наша Суперлига имеет чётко структурированную систему проведения чемпионата, а в клубах собраны звёзды со всего мира). Но сейчас не может себе этого позволить. Так в этом году королёвцы вылетели на стадии четвертьфинала. Хотя начали опытные подмосковные ребята с победы над «Росичем». Сергей Трушляков и Мишель Меликов составляли главную силу команды.
Из Ростова-на-Дону в этом году в Москву приехало сразу два коллектива: «НИКА» и «ФУРНИТЕРРА». «НИКА» это прошлогодний финалист. И в этот раз дончане были близки к финалу, но в ½ уступили «Росичу». И вновь по пенальти. А «ФУРНИТЕРРА» пока ещё присматривалась к другим и своей игре. Лобненская команда «Industrials», питерский «Farm Gunners», королёвский «Металлист», курганские «Звёзды Динамо» и даже некогда грозное «Строгино» это всё чистой воды любители. Отрадно, что в этом году в Первым дивизионе играли две молодёжные команды: «Крылья Советов» и Молодёжная сборная Санкт-Петербурга.
Если же говорить о спортивной составляющей, то, конечно, победитель Первого дивизиона никуда подняться не может. Нет, теоретически и формально может, но для этого нужна несколько иная финансовая подпитка. Кто-то её находит, как питерский «LEX», кто-то теряет, как «ЭЛМОНТ». А «Росич» всегда играет только в Первом дивизионе. Да и задача здесь другая – себя показать, поиграть в своё удовольствие и, конечно, победить – стать сильнейшим любительским клубом России. И это тоже очень достойно. Кстати, «Росич», выиграл Первенство в третий раз (!), имеет возможность ездить на сборы, принимать участие в различных соревнованиях, в том числе и в Кубке России. Всё это благодаря руководству клуба. Плюс в ПФК «Росич» есть Михаил Елагин, который связывает воедино все цепочки и является не только начальником команды, но и на тренерском мостике может поработать качественно. Как это было на отчётном турнире. А команда это очень тонкий механизм и если в нём выпадает хотя бы одна деталь, то побед вам не видать. И пусть вас не смущает, что речь идёт о любителях. Есть такая фраза: мы любители, но всё делаем профессионально. Это как раз про «Росич».
«Кронштадт-Променад» побеждал в Москве, а все четыре раза турнир проходил исключительно в столице, в 2019 году. Видно, что балтийцы очень нацелены на результат, но даже наличие Горчинского не привело их победе. При этом, «К-П» команда достойная.
Ростовская «НИКА» в целом, тоже очень хороший коллектив. И дважды подряд дончане проигрывают «Росичу» в серии пенальти. В прошлом году это было в финале, в этом на стадии ½. Обидно и досадно, но это футбол. А у «Росича» есть своя тактика на футбольную «лотерею». Поэтому коллектив из Московского и побеждает.
В общем, конечно, такие соревнования способствуют развитию популярности пляжки. Только вот хотелось бы побольше освещения Первого дивизиона. Для этого тоже нужно прилагать определённые усилия. Кстати, в августе в Москве впервые пройдёт Чемпионат Мира по пляжному футболу, и на отчётном турнире даже продавались или выдавались сувениры с его символикой, был и сам Кубок Мира, правда, зрителям к нему было подходить нельзя. И всё это был как-то завуалировано что ли… Понятно, что сейчас болельщиков стараются особенно не собирать в многочисленные компании. Но всё же можно было из Первенства России сделать первую мощную рекламу грядущему событию.
С 30 июня здесь же на Водном стадионе состоится Суперфинал Чемпионата России в Суперлиге. И хочется верить, что околофутбольная атмосфера будет уже иной.
Начальник ПФК «Росич» Михаил Елагин подвёл итоги победного для своей команды Первенства России среди команд Первого дивизиона сезона 2021, который команда из Московского выиграла уже в третий раз.
Михаил Елагин, начальник ПФК «Росич»:
— Третья победа это, конечно, крутой результат. Однако так как между турнирами есть большой временной отрезок, то каждый раз это новые эмоции. Могу отметить, что в 2018 году все команды были примерно в равных условиях, а уже с 2019 года все по-особенному настраиваются на «Росич». В этом году мы вообще для всех были фаворитами и я очень рад, что мы подтвердили этот статус. Но настрой у соперника на нас всегда запредельный. Где-то и судьи тоже проявляют свой настрой. Казалось бы это всё мелочи. И нас это делает только сильнее, мы выходим на матчи по-спортивному злыми и заряженными. И уже первая игра с «ЭЛМОНТом» это показала. А победы, конечно же, надоесть не могут. И очень здорово, что всё закончилось нашим выигрышем.
Жара? Тяжелее было не из-за неё. Я хочу отметить тот факт, что у нас так совпало, что мы попали в огромную череду травм. Мы поехали на сборы и многие не смогли заниматься в общей группе. Тот же Юрий Бегунов получил тяжёлую травму и было непонятно, сможет он играть в финале или нет. Наш капитан Егор Удовиченко провёл сборы по индивидуальной программе. И мы старались дать им паузу, чтобы все травмы успели зажить. Но времени не было и парни играли через «не могу», на уколах. Вот это нужно отметить в первую очередь. Все смогли собраться, все подгадали так, что сумели выложиться здесь на 100 %. Помог нам и доктор. А Павел Ивакин перед сборами получил вердикт врачей, что ему нужно лечиться два месяца, однако уже через месяц он смог выйти на поле и сумел отыграть весь турнир!
Отдельно хочу выразить благодарность руководству команды «Росич» за организацию сборов. Огромное спасибо за такую возможность. Понятно, что в Москве у нас есть тренировки. Но не у всех есть возможность их посещать в силу своей работы. А в Сочи мы смогли провести десятидневный цикл в двухразовом режиме тренировок. И сборы состоялись перед Первенством России. И победа это и есть, в том числе, результат работы на сборах.
Планы на оставшуюся часть сезона? Не буду скрывать, что выиграть Первенство было главной нашей задачей. Конечно, когда оно проводится в четвёртый раз, а «Росич» трижды становится его победителем, то это о чём-то говорит! Представляете, что будет в следующем году и как на нас будут настраиваться соперники!? Хотя, кажется, что выше уже некуда. Понятно, что мы останемся раздражителем для всех соперников.
Резюмирую так: я горжусь всей командой. Все ребята настоящие мужики. И только с таким настроем не жалея себя, играя друг за друга и можно выиграть Первенство.
Плюс отмечу, что на турнире нам пришлось играть без нашего тренера Сергея Дёмина, с которым мы готовили команду на сборах. Мы были с ним всё время на связи. Но так вышло, что он находился в это время в Португалии со сборной России и эта победа, конечно, и его заслуга. Спасибо всем, кто за нас болел, переживал и тем, кто за нас не болел. Мы всё это видим и чувствуем. И от этого будем только злее и сильнее. Отмечу, что у нас есть все условия, которые нам создаёт руководство, чтобы мы готовились к этому турниру и побеждали. Что мы в очередной раз показали и доказали.
Мы «Росич» мы одна команда – мы всех сильнее.
Как победитель Первенства мы отобрались на Кубок России в основной раунд, где составим компанию командам Суперлиги. И у нас будет возможность в Чемпионате Москвы поэкспериментировать, дать возможность проявить себя молодым игрокам, которые стучатся в основу. И это тоже добавляет позитивных эмоций. Ведь мы можем сконцентрироваться на подготовке к кубку, а не на добыче путёвки туда.
Пляжный футбол. Первенство России среди команд Первого дивизиона сезона 2021.
Первенство России среди команд Первого дивизиона сезона 2021. Финал.
ПФК «Росич» (Москва) — «Кронштадт-Променад» (Балтийск, Калининградская область) – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).
Матч за третье место.
«НИКА» (Ростов-на-Дону) – «Farm Gunners» (Санкт-Петербург) – 5:4 (1:0, 0:1, 4:3).
Текст: Антон Буялов.
Фото: Елена Веряскина.