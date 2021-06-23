Президент России поучаствовал на IX Московском заседании по мировой безопасности

Президент России Владимир Путин 22 июня принял участие на IX Московском заседании по мировой безопасности. Отмечено, что турбулентность геополитических процедур увеличивается, продолжается эрозия мирового права, не останавливаются попытки применить силу для продавливания интересов, передаёт пресс-служба лидера.

Особое беспокойство вызывают региональные вооружённые ссоры, риски распространения оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных объединений, наркобизнеса и киберпреступников. Главную угрозу всё также представляет мировой терроризм.

— Повторю, масштаб и глобальный характер обозначенных проблем требуют объединения усилий всех государств. И такая, коллективная, работа, конечно же, должна вестись на основе международного права, целей и принципов Устава ООН, — заявил Путин.

Президент напомнил, что ранее Российская Федерация выдвинула рекомендацию о создании нового «уравнения безопасности», которое учитывает все факторы, влияющие на стратегическое регулирование в их взаимосвязи. Также, озвучено беспокойство по теме продвижения военных потенциалов и инфраструктуры НАТО возле границ РФ.