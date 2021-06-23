Лукашенко на памятном мероприятии резко высказался в адрес политиков Германии и ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 июня в рамках памятного митинга в мемориальном комплексе «Брестская крепость — герой» произнёс речь, в которой жёстко обратился в адрес политиков Германии и других представителей Европейского союза. Стенограмму выступления белорусского лидера опубликовала его пресс-служба.

Закваской темы стала цитата главы МИДа Германии Йозефа Мааса — «Санкции необходимо распространить на целые сектора белорусской экономики». Лукашенко с негодованием отметил, что имеет острое желание спросить господина Мааса кто он? Ещё недавно каявшийся немец или наследник нацистов.

Президент продолжил, что не стоит публично каяться за грехи своих предшественников. Покаяния, которым грош цена мы ещё недавно слышали в «Тростенце» от президентов Австрии и Германии. Но никакие слова не скроют реальные замыслы, сказал Лукашенко.