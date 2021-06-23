Мирзиёев и Чунгонг рассмотрели пути дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества

Руководитель узбекского государства Шавкат Мирзиёев 22 июня провёл продуктивную встречу с генсеком Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом, который пребывал на тот момент в Узбекистане. Особо подчёркнуто то, что узбекская сторона нацелена на развитие партнёрства с Союзом и, в связи с этим, национальный Парламент государства принял в нынешнем году документ по укреплению многостороннего сотрудничества с Объединением, сообщает пресс-служба Мирзиёева.

Узбекский лидер подчеркнул, что необходимо продолжать конструктивный диалог и билатеральное взаимодействие по таким направлениям, как продвижение преобразований в социально-экономической сфере, обеспечение надёжной защиты человеческих прав, свобод и гендерного равенства, а также всевозможная поддержка молодому поколению.

Собеседники пришли к соглашению о том, чтобы вместе заняться организацией важных международных мероприятий с целью проведения обмена накопленным опытом в широком масштабе и эффективно раскрыть значительный потенциал многостороннего партнёрства.