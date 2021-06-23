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Мирзиёев и Чунгонг рассмотрели пути дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества

  • 23.06.2021, 14:18,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Мирзиёев и Чунгонг рассмотрели пути дальнейшего расширения двустороннего сотрудничестваРуководитель узбекского государства Шавкат Мирзиёев 22 июня провёл продуктивную встречу с генсеком Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом, который пребывал на тот момент в Узбекистане. Особо подчёркнуто то, что узбекская сторона нацелена на развитие партнёрства с Союзом и, в связи с этим, национальный Парламент государства принял в нынешнем году документ по укреплению многостороннего сотрудничества с Объединением, сообщает пресс-служба Мирзиёева.

Узбекский лидер подчеркнул, что необходимо продолжать конструктивный диалог и билатеральное взаимодействие по таким направлениям, как продвижение преобразований в социально-экономической сфере, обеспечение надёжной защиты человеческих прав, свобод и гендерного равенства, а также всевозможная поддержка молодому поколению.

Собеседники пришли к соглашению о том, чтобы вместе заняться организацией важных международных мероприятий с целью проведения обмена накопленным опытом в широком масштабе и эффективно раскрыть значительный потенциал многостороннего партнёрства.


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