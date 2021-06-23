В городе Керки Лебапского велаята введён в эксплуатацию новый современный аэропорт

В рамках официального визита в Лебап 23 июня глава туркменского государства Гурбангулы Бердымухамедов, посетив город Керки, торжественно открыл новую построенную здесь воздушную гавань, сдав её в эксплуатацию. Ожидается, что в скором времени аэропорт увеличит возможности туркменской гражданской авиации и приумножит в несколько раз количество грузовых и пассажирских перевозок по воздуху, в том числе международного значения, а также будет способствовать укреплению безопасности авиации в городе, сообщает ИА Orient.tm.

На счету нового современного аэропорта, который соответствует всем мировым стандартам и требованиям, уже имеется четырехбуквенный индивидуальный идентификатор UTAE, полученный от Международного предприятия гражданской авиации. Также эта организация внесла гавань в официальный документ ИКАО для публикации.

Помимо этого, недавно Мюнхенский международный аэропорт выдал Сертификат соответствия Керкинскому аэропорту. Согласно документу, имеющиеся параметры гавани, которые касаются планировки и проецирования, требований к их физическим данным, функционированию и техобслуживанию аэродромов, а также используемые посадочные, навигационные, метеорологические, светосигнальные и другие наиважнейшие системы всесторонне соответствуют международным образцам и порядкам.