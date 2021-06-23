﻿ В городе Керки Лебапского велаята введён в эксплуатацию новый современный аэропорт » Новости Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Арцаха | Сервер Новостей


 
  • 15:39 – Президент России поучаствовал на IX Московском заседании по мировой безопасности 
  • 09:00 – Посещение оккупированного города Шуши Эрдоганом и Алиевым незаконно | Степанакерт 
  • 09:48 – 1 млрд $ будет вложено в строительство солнечных и ветряных электростанций. 
  • 14:43 – И.о. премьера Армении почтил память погибших в Карабахе 
  • 10:48 – Названы лауреаты самой престижной кинопремии мира 
  • 18:38 – Президент Украины ввёл санкции против 557 воров в законе 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

В городе Керки Лебапского велаята введён в эксплуатацию новый современный аэропорт

  • 23.06.2021, 14:17,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

В городе Керки Лебапского велаята введён в эксплуатацию новый современный аэропортВ рамках официального визита в Лебап 23 июня глава туркменского государства Гурбангулы Бердымухамедов, посетив город Керки, торжественно открыл новую построенную здесь воздушную гавань, сдав её в эксплуатацию. Ожидается, что в скором времени аэропорт увеличит возможности туркменской гражданской авиации и приумножит в несколько раз количество грузовых и пассажирских перевозок по воздуху, в том числе международного значения, а также будет способствовать укреплению безопасности авиации в городе, сообщает ИА Orient.tm.

На счету нового современного аэропорта, который соответствует всем мировым стандартам и требованиям, уже имеется четырехбуквенный индивидуальный идентификатор UTAE, полученный от Международного предприятия гражданской авиации. Также эта организация внесла гавань в официальный документ ИКАО для публикации.

Помимо этого, недавно Мюнхенский международный аэропорт выдал Сертификат соответствия Керкинскому аэропорту. Согласно документу, имеющиеся параметры гавани, которые касаются планировки и проецирования, требований к их физическим данным, функционированию и техобслуживанию аэродромов, а также используемые посадочные, навигационные, метеорологические, светосигнальные и другие наиважнейшие системы всесторонне соответствуют международным образцам и порядкам.


  •   Просмотров Сегодня: 65

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » На туркмено-иранской границе введён в эксплуатацию автомобильный мост
    » Аэропорт «Звартноц» может стать крупным транзитным портом
    » Капанский аэропорт откроется в этом году, малая авиация в центре внимания – Ревазян
    » В Стамбуле полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
    » Премьер Армении назначил руководителя Главного управления гражданской авиации
    » Пассажиропоток через аэропорты Армении вырос на 9.3% – ГУГА
    » Военный аэропорт «Арзни» будет использоваться для полетов гражданских самолетов
    » Пассажиропоток через аэропорты Армении в 2017 году вырос на 20.6% — ГУГА
    » Пассажиропоток через два аэропорта Армении за 9 месяцев 2017 года вырос на 24% — ГУГА
    » Иранская авиакомпания «Киш-Эир» станет летать в Армению
    » Именем Назарбаева назвали аэропорт Астаны
    » Казахстан надеется вывести свои авиакомпании из «черного списка» ИКАО
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Президент России поучаствовал на IX Московском заседании по мировой безопасности

    • 15:39
    • 53
    • 0

    Лукашенко на памятном мероприятии резко высказался в адрес политиков Германии и ЕС

    • 15:36
    • 51
    • 0

    Мирзиёев и Чунгонг рассмотрели пути дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества

    • 14:18
    • 56
    • 0

    В городе Керки Лебапского велаята введён в эксплуатацию новый современный аэропорт

    • 14:17
    • 65
    • 0

    Заболеваемость коронавирусом в Нур-Султане возросла на 40 процентов

    • 13:39
    • 77
    • 0

    Чем болеют россияне в отпуске?

    • 13:31
    • 37
    • 0

    В Туркменистане прошло открытие Недели культуры-2021

    • 12:59
    • 36
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 66360
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 61349
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 61157
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 54030
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 49217
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 43429
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 41790
    • 0

    Руководство ЦИК Молдовы обсудило с послом США проведение голосования за рубежом

    • 12:29
    • 30
    • 0

    В Туркменистане прошло открытие Недели культуры-2021

    • 12:59
    • 36
    • 0

    Чем болеют россияне в отпуске?

    • 13:31
    • 37
    • 0

    Заболеваемость коронавирусом в Нур-Султане возросла на 40 процентов

    • 13:39
    • 77
    • 0

    В городе Керки Лебапского велаята введён в эксплуатацию новый современный аэропорт

    • 14:17
    • 65
    • 0

    Мирзиёев и Чунгонг рассмотрели пути дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества

    • 14:18
    • 56
    • 0

    Лукашенко на памятном мероприятии резко высказался в адрес политиков Германии и ЕС

    • 15:36
    • 51
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА