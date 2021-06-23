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Заболеваемость коронавирусом в Нур-Султане возросла на 40 процентов

  • 23.06.2021, 13:39,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Заболеваемость коронавирусом в Нур-Султане возросла на 40 процентовВице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов 23 июня провел выездное совещание специальной комиссии по предотвращению распространения коронавируса на территории страны. В фокусе внимания была эпидемиологическая обстановка в Нур-Сутане. Об этом Kz.Today сообщили в пресс-службе правительства республики.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице за прошлую неделю возросла более чем на 40 процентов. Растет численность госпитализируемых больных, что, в свою очередь, становится причиной чрезмерной загруженности коечного фонда.  

По данным министерства здравоохранения, в медицинских учреждениях города не соблюдается противоэпидемический режим, несвоевременно и некачественно обслуживаются зараженные коронавирусом пациенты, ослаблена деятельность мониторинговых групп. 

Еще одной темой обсуждения стало значительное снижение темпов иммунизации жителей столицы. В мае количество привитых граждан по сравнению с предыдущим месяцем сократилось на 50 процентов.

Заместитель премьер-министра Тугжанов поручил акимату Нур-султана в течение недели принять все необходимые меры по устранению выявленных проблем для стабилизации эпидемиологической ситуации.


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