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Президент Туркменистана побывал в Лебапском велаяте страны

  • 24.06.2021, 14:09,
  • В Мире + Европа
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Президент Туркменистана побывал в Лебапском велаяте страныПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил двухдневный рабочий визит в Лебапский велаят страны. Рабочая поездка главы государства совпала с проходящей в области традиционной Неделей культуры – 2021. Об этом сообщило информационное агентство «Туркменистан сегодня».

— Мы гордимся поступательным прогрессом восточного велаята в экономической, промышленной, транспортно-коммуникационной, сельскохозяйственной, культурной и других сферах, — сказал Бердымухамедов.

В рамках обширной программы туркменский лидер участвовал в торжествах по случаю ввода в эксплуатацию большой Белой юрты туркмен (Türkmeniň ak öýi), посетил первый праздничный концерт и садака в открытом здании.

Президент Туркменистана побывал в Лебапском велаяте страныБелая юрта – четырёхэтажное здание с концертным залом на 3 тыс.человек и таким же помещением для садака, а также административными и техническими помещениями. Перед ним были размещены временные павильоны представляющие национальное декоративно-прикладное искусство и творчество, народные ремёсла.

Президент передал в дар к новой юрте автотранспортное средство, а благодарные представители велаята подарили ему макет этого замечательного здания.

Президент Туркменистана побывал в Лебапском велаяте страныТакже в ходе визита в область глава государства анонсировал открытие в городе Фарап культурно-развлекательного центра  «Мир детей» (Çagalar dünýäsi).

Встретившись с работниками сферы здравоохранения велаята у многопрофильного госпиталя Туркменабата, президент объявил, что из Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям педиатрическим отделениям больниц каждого этрапа выделено 10 новых автомобилей «Скорой помощи». Министру здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана были переданы ключи от спецмашин.

Президент Туркменистана побывал в Лебапском велаяте страныГлава государства 23 июня завершил рабочий визит в Лебапский велаят и вернулся в столицу.

Напомним, что в ходе визита руководитель страны также посетил открытие международного аэропорта в городе Керки Лебапского велаята.
Президент Туркменистана побывал в Лебапском велаяте страны

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