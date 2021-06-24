Президент Туркменистана побывал в Лебапском велаяте страны

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов совершил двухдневный рабочий визит в Лебапский велаят страны. Рабочая поездка главы государства совпала с проходящей в области традиционной Неделей культуры – 2021. Об этом сообщило информационное агентство «Туркменистан сегодня».

— Мы гордимся поступательным прогрессом восточного велаята в экономической, промышленной, транспортно-коммуникационной, сельскохозяйственной, культурной и других сферах, — сказал Бердымухамедов.

В рамках обширной программы туркменский лидер участвовал в торжествах по случаю ввода в эксплуатацию большой Белой юрты туркмен (Türkmeniň ak öýi), посетил первый праздничный концерт и садака в открытом здании.

Белая юрта – четырёхэтажное здание с концертным залом на 3 тыс.человек и таким же помещением для садака, а также административными и техническими помещениями. Перед ним были размещены временные павильоны представляющие национальное декоративно-прикладное искусство и творчество, народные ремёсла.

Президент передал в дар к новой юрте автотранспортное средство, а благодарные представители велаята подарили ему макет этого замечательного здания.

Также в ходе визита в область глава государства анонсировал открытие в городе Фарап культурно-развлекательного центра «Мир детей» (Çagalar dünýäsi).

Встретившись с работниками сферы здравоохранения велаята у многопрофильного госпиталя Туркменабата, президент объявил, что из Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям педиатрическим отделениям больниц каждого этрапа выделено 10 новых автомобилей «Скорой помощи». Министру здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана были переданы ключи от спецмашин.

Глава государства 23 июня завершил рабочий визит в Лебапский велаят и вернулся в столицу.