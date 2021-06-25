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Армения продлила запрет на ввоз товаров из Турции на полгода

Армения продлила запрет на ввоз товаров из Турции на полгодаИсполняющий обязанности главы министерства экономики Армении Ваан Керобян 24 июня принял участие в заседании правительства, в ходе которого сообщил о том, что власти республики приняли решение о продлении временного запрета на импорт товаров из Турции сроком на 6 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

По словам главы экономического ведомства, запрет, который вступил в силу с 1 января 2021 года и истекающее 1 июля, теперь вновь продлевается еще на 6 месяцев.

Было отмечено, что власти Армении устанавливают запрет на столь короткий срок, чтобы соответствовать требованиям Евразийского союза.

В частности, согласно пункту 54 приложения 7 к Договору «О Евразийском экономическом союзе», одна страна без согласования с остальными не может запретить импорт из третьих стран более чем на 6 месяцев.

Керобян отметил, что, по оценкам министерства, импорт из Турции сократился примерно на 70% и теперь в основном состоит из сырьевых и промежуточных товаров — стройматериалов, трикотажных тканей (для работы местных фабрик одежды), а также кожа (для обувного производства).


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