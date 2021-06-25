Армения продлила запрет на ввоз товаров из Турции на полгода

Исполняющий обязанности главы министерства экономики Армении Ваан Керобян 24 июня принял участие в заседании правительства, в ходе которого сообщил о том, что власти республики приняли решение о продлении временного запрета на импорт товаров из Турции сроком на 6 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

По словам главы экономического ведомства, запрет, который вступил в силу с 1 января 2021 года и истекающее 1 июля, теперь вновь продлевается еще на 6 месяцев.

Было отмечено, что власти Армении устанавливают запрет на столь короткий срок, чтобы соответствовать требованиям Евразийского союза.

В частности, согласно пункту 54 приложения 7 к Договору «О Евразийском экономическом союзе», одна страна без согласования с остальными не может запретить импорт из третьих стран более чем на 6 месяцев.

Керобян отметил, что, по оценкам министерства, импорт из Турции сократился примерно на 70% и теперь в основном состоит из сырьевых и промежуточных товаров — стройматериалов, трикотажных тканей (для работы местных фабрик одежды), а также кожа (для обувного производства).