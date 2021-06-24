Для постройки двух ГЭС на Заравшане таджикское и узбекское правительства откроют совместное АО

Для постройки двух гидроэлектростанций на реке Заравшан таджикское и узбекское правительства собираются открыть совместное открытое акционерное общество, на условиях разделения капитал с разницей в две акции в пользу Таджикистана. В проект будут привлечены зарубежные эксперты и консультанты. Главным потребителем вырабатываемой электроэнергии планируемых гидростанций станет Узбекистан. Об этом сообщили на сайте электроэнергетического Совета стран СНГ.

Правительства стран собираются создать комиссию для анализа и проведения технических оценок, финансовых затрат, рентабельности, а также социального и природного влияния на территорию региона с привлечением международных финансовых и заинтересованных организаций. Предположительно общая цена проекта составляет 552 миллиона долларов.

Напомним, что по информации узбекского министра энергетики Алишер Султонов, проект строительства состоит из двух частей. В начале ожидается строительство «Яванской» ГЭС с годовой выработкой 800 миллионов киловатт-часов электроэнергии, при мощности 140 МВт. На втором плане предварительная работы и возведение ГЭС «Фондарьё» мощностью 135 МВт и выработкой электроэнергии в 600 миллионов киловатт-часов в год.