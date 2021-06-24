Молдова и Израиль договорились наращивать торгово-экономическое сотрудничество

Глава Молдавии Майя Санду 23 июня провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Израиль в стране Элиавом Белоцерковским и с президентом еврейской общины Александром Билинкисом. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, интересующие обе стороны. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

В том числе были обсуждены возможности возобновления переговоров по нескольким соглашениям. Отмечается, что некоторые из соглашений касаются положения молдаван, работающих в Израиле.

В процессе беседы стороны также договорились развивать и наращивать существующий потенциал торгово-экономического сотрудничества, в особенности в сфере сельского хозяйства, образовании, медицине, информационных технологий и туризма.

При этом отмечается, что есть области, в которых уже существует хорошее сотрудничество между молдово-израильскими экономическими агентами.

Вместе с тем, официальные лица обсудили сотрудничество в области культуры и сохранения исторической памяти.